Что посоветуете, господа культурные?

09:10

Основным ньюсмейкером этой недели стал так называемый Общественный совет при Комитете по культуре Госдумы России

Мало того что народ огорошили вестью, что в совете уже буквально забронировано местечко для Макаревича, недавно нёсшего культуру украинским карателям, так ещё и негласный златоуст по кличке Шнур, т.е. Сергей Шнуров, обосновался на статусном (новом для его персонажа) месте.

Елена Ямпольская. Стоп-кадр из передачи на телеканале «Культура»

Что такое Общественный совет при Комитете по культуре в принципе? Эта удобная для повышения собственного эго жёрдочка была создана 15 января 2019 года. Еще на стадии формирования в совет вошли: Михаил Швыдкой, режиссер и руководитель киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров, музыкант Андрей Макаревич, глава Союза театральных деятелей Александр Калягин, генеральный директор Большого театра Владимир Урин, художественный руководитель «Табакерки» Владимир Машков, художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов, художественный руководитель Московского губернского драматического театра Сергей Безруков, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, президент международного Дома музыки Владимир Спиваков и т.д.

При этом стоит обратить внимание на то, что часть указанных граждан и так сидят на высоких государственных должностях, а, соответственно, кормятся за счёт бюджета. Такими лицами являются, к примеру, Евгений Миронов – художественный руководитель Театра наций, государственного театра. Последний раз этот гражданин отметился в медийном пространстве, заступившись за оскандалившегося Константина Райкина. Тогда Миронов предложил сколотить какой-нибудь междусобойчик, по-видимому, чтобы самим распределять государственные деньги.

Председателем нового совета стала Елена Александровна Ямпольская. Она в самых обтекаемых словах и донесла смысл наличия ещё и этой структуры в разветвлённой системе нашей приснопамятной Госдумы:

«Это Общественный совет, куда входят действительно люди с громкими именами, люди авторитетные, люди, чье мнение может громко прозвучать на всю страну. И этот совет, я считаю, должен обсуждать такие резонансные, общественные вопросы, связанные, конечно, с гуманитарной повесткой в самом широком свойстве. Мы такой совет создали, я очень признательна всем, кто в него согласился войти. Там будут люди самых разных взглядов, самых разных убеждений».

Заинтриговала и продолжила:

«28 января пройдет первое заседание совета, тема которого «Современные методы взаимодействия государства и культуры». Я считаю, если мы не разберемся с этим вопросом, каковы сейчас могут быть рычаги влияния — они, естественно, не будут действовать. Вы видите, какой резонанс вызвала попытка запретить концерты рэперов и так далее. Эти практики использовать невозможно совершенно, это только во вред».

Я, конечно, понимаю, что после появления в кабинете Трампа самой медийно известной армянки на планете Ким Кардашьян с её «обширными» познаниями в области политики и управления, верно, многим захотелось оседлать модный тренд и окружить себя светской тусовкой. Но попытаемся копнуть глубже.

Во-первых, для чего же создан совет? По скромному мнению автора, «хорошие» люди пришли поговорить, оплатите чай и закуски, граждане, пожалуйста. Если, конечно, исходить из откровенно бесформенного объяснения мадам Ямпольской.

Во-вторых, а что же этот совет конкретно будет делать? Отчасти, ища ответ на этот вопрос, смотрите пункт первый. Но с другой стороны, если подробнее вчитаться в заявление Ямпольской, то совет (являющийся, по сути, тем самым рычагом) будет изобретать рычаги. Песня хороша – начинай с начала. Рычаг изобретает рычаги, чтобы рабочие места не пустовали. Народу как бы сразу намекают, что ожидать от этой компании не стоит ничего изначально, т.к. они ещё сами не решили, чем конкретно будут заниматься.

В-третьих, как набиралась столь тёплая компания? Уже из речи всё той же Ямпольской понятно, что никакая общественность, на которой акцентирует внимание само название совета, в выборе кандидатов участия не принимала. А сам совет формировался либо по принципу присутствия лица того или иного персонажа внутри телевизионного ящика, либо по принципу близости его, так сказать, к телу государеву. Иначе объяснить столь пёстрый список участников просто физически невозможно.

Конечно, в любой момент заступники совета могут начать аргументировать выбор участников их уникальным вкладом в российскую культуру. Это смешно вдвойне. Так как часть граждан в совете самые свои заметные творческие шаги отшагали ещё в СССР, у которого была своя, к счастью (или к сожалению) неповторимая культурная среда. Более того, и те творческие «шаги» у некоторых были весьма спорными. К примеру, Макаревич, как мне думается, никогда не был культовым или хоть сколь-либо значимым событием ни в отечественной рок-музыке, ни тем более мировой. Да и сам факт его причисления к рок-музыкантам вызовет у всех истинных ценителей рока, пардон за каламбур, культурный шок.

Таким образом, лишь вращение вентилятора, на который некоторые упомянутые фигуры регулярно вбрасывают известную субстанцию, и даёт им право находиться в свежеиспечённой структуре. Тот же Макаревич уже давно знаменит только своими высказываниями, которые являются ярким примером инфантильного кухонно-табуреточного мышления на грани банального площадного хамства.

В-четвёртых, как соблюдался принцип репрезентативности по отношению к общественности? Да никак. В данной ситуации «отцы-основатели» совета решили поиграть в демократию, именно поиграть, чтобы иметь в нём «людей самых разных взглядов, самых разных убеждений». И этих граждан совершенно не беспокоит то, что, какие бы то ни было опросы ни проводились (хоть целые президентские выборы), намеренно внедрённые в совет граждане либеральных (а порой откровенно прозападных) взглядов никогда более полтора десятка процентов голосов не набирали. А тут речь идёт о самом настоящем паритете государственников и западников.

В-пятых, откуда такой географический изоляционизм? Почему в совете нет ни одного представителя, к примеру, новосибирского музея или театра? Про Хабаровск, Мурманск, Самару или мой родной Новороссийск столичный бомонд, вращающийся в своей уютной тусовке, тоже не слышал? Хотя о чём это автор, куда нам, провинциалам, до них! Но каким образом эти граждане собираются представлять интересы столь специфических регионов, как Северный Кавказ или Крым? Но это уже слишком тонко для наших «светочей».

В итоге что же мы имеем? Рычаг для решения острых вопросов российской культуры? Ничуть, даже наоборот. Господа с откровенно антигосударственными, а иногда открыто русофобскими убеждениями априори в развитии чего-либо в нашей стране не заинтересованы. Сам медийный механизм отбора при создании этого совета не мог обеспечить его работоспособность. Так или иначе, но перед нами очередная площадка, на которой мальчики, запускавшие в бюджет только автомобильный пылесос, сейчас смогут поработать мотопомпой, лоббируя как свои интересы, так и интересы своих братьев по разуму.