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В МГУ назвали шуткой приглашение Петрова и Боширова на Скрипальские чтения

12:12 4.03.2019
Здание МГУ © KM.RU, Илья Шабардин
Здание МГУ © KM.RU, Илья Шабардин
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На факультете политологии МГУ заявили, что Александра Петрова и Руслана Боширова не приглашали на научную конференцию «Первые Скрипальские чтения».

Профессор Андрей Манойло пошутил, сообщила пресс-служба факультета политологии, который организовывает чтения, подчеркнув, что конференция — «исключительно научное мероприятие, и к спецслужбам отношения не имеет», передает «Интерфакс».

Манойло «любит шутить на грани фола», сказали собеседники агентства, добавив, что даже если «отправлять приглашения [Петрову и Боширову], адресов мы не знаем».

«Первые Скрипальские чтения» пройдут на факультете политологии МГУ 13 или 14 марта. Точную дату и время организаторы обещают объявить позднее.

На «Первых Скрипальских чтениях», как объявил Андрей Манойло, планируется обсудить «опыт западных спецслужб в части организации информационно-психологической интервенции на территорию Российской Федерации».

Темы: Дело Сергея Скрипаля
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Комментарии читателей
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04.03.2019, 21:38
Гость: Зоя

Поддерживаю!
Первый и самый почетный гость на Литвиненковских чаепитиях будет, конечно, его(Александра Литвиненко) друг - Андрюша Луговой. Он, собственно, и устроил это последнее для друга Саши чаепитие. А потом друг Саша скоропостижно почему-то в муках скончался!
И друг Андрюша почему-то могилку друга Саши в Лондоне так за 12 лет и не навестил! Пусть расскажет об этом на Литвиненковских чаепитиях-то.
04.03.2019, 19:21
Гость: После

всей ереси наглосакских аскуд очень хочется "пошутить", но уже так, чтоб там уже и не осталось носителей ереси.
04.03.2019, 16:24
Гость: да

заигрался МГУ . Теперь любые новости от них будут восприниматься как шутки . Несерьёзно для такого заведения .
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