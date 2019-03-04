В МГУ назвали шуткой приглашение Петрова и Боширова на Скрипальские чтения

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На факультете политологии МГУ заявили, что Александра Петрова и Руслана Боширова не приглашали на научную конференцию «Первые Скрипальские чтения».

Профессор Андрей Манойло пошутил, сообщила пресс-служба факультета политологии, который организовывает чтения, подчеркнув, что конференция — «исключительно научное мероприятие, и к спецслужбам отношения не имеет», передает «Интерфакс».

Манойло «любит шутить на грани фола», сказали собеседники агентства, добавив, что даже если «отправлять приглашения [Петрову и Боширову], адресов мы не знаем».

«Первые Скрипальские чтения» пройдут на факультете политологии МГУ 13 или 14 марта. Точную дату и время организаторы обещают объявить позднее.

На «Первых Скрипальских чтениях», как объявил Андрей Манойло, планируется обсудить «опыт западных спецслужб в части организации информационно-психологической интервенции на территорию Российской Федерации».