Мэрия Москвы потратила 516 млн руб.на покупку данных о перемещениях жителей

15:27

Уже четыре года Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы закупает у операторов связи геоаналитику, чтобы следить за перемещением горожан и на основе этих данных вносить изменения в работу городского транспорта и инфраструктуру. Об этом пишет газета «Ведомости», которая проанализирована данные портала госзакупок.

Только в 2018 году на покупку данных о перемещении граждан власти столицы потратили 101,8 млн руб. Всего с 2015 года на эти цели из городского бюджета потрачено 516 млн руб.

Посредником между ДИТ и операторами выступает Аналитический центр при правительстве, который объединяет, обрабатывает и хранит всю получаемую геоаналитику. Эта структура отвечает за предоставление отчетов властям города. Представитель центра в разговоре с изданием заверил, что работа строится исключительно на обезличенных данных людей.

Вся территория Москвы и Московской области в отчетах делится на участки 500 на 500 м. По каждому из них можно определить, сколько человек там живет (место, где человек ночует), а сколько работает (место, где человек проводит большую часть времени по будням с 10 до 17 часов). Операторы передают чиновникам и данные о дачниках, то есть о людях, которые проводят за городом более 50 часов в выходные и в праздники за месяц. Также мэрия получает информацию о туристах.

Власти Москвы заинтересованы также в том, чтобы знать характер передвижения людей по городу. Так, операторы описывают, сколько человек в среднем совершают поездки на метро, когда и как долго люди едут на работу и обратно. По словам представителя Tele2, если наложить маршруты абонентов на карту города, то можно понять, как растет нагрузка на автомобильные и железные дороги, а также на метро. Информацию о том, что благодаря сбору геоаналитики власти могут принимать решения о развитии транспортной инфраструктуры, подтвердил газете и представитель МТС.

По подсчетам «ВымпелКома», всего операторы зарабатывают на продаже больших данных корпоративным клиентам, госорганам и госкомпаниям несколько миллиардов рублей в год. Частные компании, как правило, используют данные, чтобы оценить рентабельность торговой точки или подсчитать экономику магазинов.

Анализом больших данных с недавнего времени начали заниматься и другие московские органы: так, Федеральная служба судебных приставов с этого года начала вычислять должников в Москве с помощью городских камер видеонаблюдения, пишет РБК. В систему загрузили уже более 1,5 тыс. фотографий тех, кто не уплачивает налоги. Камеры на улицах распознают их лица и отслеживают перемещения.