Власти напомнили ОПК о необходимости перехода на гражданскую продукцию

18:41

Предприятиям оборонно-промышленного комплекса нужно увеличивать выпуск гражданской продукции, так как гособоронзаказ начнет постепенно снижаться. Как сообщило РИА «Новости», такое заявление сделал курирующий эту сферу вице-премьер Юрий Борисов.

Во время посещения Лианозовского электромеханического завода (входит в холдинг «Алмаз-Антей») он напомнил, что о диверсификации военного производства говорил президент России Владимир Путин.

Вице-премьер отметил, что в случае с заводом ситуация не такая плохая. Предприятие специализируется на разработке и производстве радиолокационных сетей и систем управления разного назначения.

По словам Борисова, выпуск можно разделить на три части: первая — гособоронзаказ, вторая — гражданская продукция и третья — экспортное производство.

В конце ноября прошлого года президент России Владимир Путин раскритиковал руководителей предприятия оборонно-промышленного комплекса в связи с медленным переходом на производство гражданской продукции.

Он особо отметил, что диверсификация ОПК — ключевая национальная задача. После сокращения гособоронзаказа мощности предприятий не должны простаивать или сокращаться, поэтому их нужно перепрофилировать на выпуск гражданской продукции.

