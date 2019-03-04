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Роскосмос рекомендовал уволить топ-менеджера, оскорбившего жителей хрущевок

16:42 4.03.2019
Фото: страница Станислава Жаркова в Facebook
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«Комиссия по этике госкорпорации «Роскосмос» приняла решение рекомендовать уволить сотрудника, допустившего некорректные высказывания в сети интернет», - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что госкорпорация считает подобное публичное поведение не соответствующим высоким требованиям, предъявляемым к сотрудникам ракетно-космической отрасли, и приносит извинения всем, кого оскорбили его высказывания.

Напомним, в комментариях к записи о реновации в Москве Жарков назвал жителей хрущевок «скотобазой». Позже он извинился за свои слова и попросил считать их личной позицией, высказанной сгоряча.

При этом, как сообщают СМИ, аккаунт данного сотрудника головного финансового института «Роскосмоса» – «Организации Агат» - исчез из Facebook.

Темы: Facebook, Интернет в России, Роскосмос
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Комментарии читателей
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04.03.2019, 21:17
Гость: Гость

У меня тоже иногда возникает такое чувство - что я делаю на этой отсталой и примитивной планете. Но я так отношусь не только к простым людям, а также и к "элите". Я думаю, что все эти приступы мизантропия больше связаны с моими снами. Они иногда бывают настолько реальными - как будто бы это все происходит на самом деле. И в том - "другом" мире я чувствую себя как дома - и те люди, что окружают меня там и заботятся обо мне, они совсем другие. Мне настолько с ними хорошо, что я просто не хочу возвращаться назад в это "дерьмо" - на эту "скотобазу". Ни один человек на Земле не заботился так обо мне, как они, никогда мне не было так хорошо, как там. Возможно это все бред, но факт остается фактом. Прежде чем ко мне вернулось зрение, хотя врачи не давали никаких шансов, поскольку с точки зрения современно медицины моя болезнь неизлечима. Так вот вначале меня "лечила" там. Это чем-то напоминало все эти рассказы о похищении инопланетянами. Но разница лишь в том, что в отличии от всех этих "похищенных", над которыми проводили эксперименты, там я чувствовала себя как дома - мне было очень хорошо. Я не чувствовала боли, скорее наоборот - я прекрасно знала, что обо мне заботятся и действительно хотят помочь. А однажды я увидела во сне Христа - он взял меня за руку. Такого чувства я не испытывала никогда в жизни - это было какое-то неземное блаженство. Я не хотела отпускать Его рук - это чувство просто нельзя передать словами. Наверное именно из-за этого я теперь так ненавижу эту планету..
04.03.2019, 20:20
Гость: Интересный у нас народ

если поднять пенсионный возраст, отняв каждого на 1 млн., то это не скотобаза, за это не увольняют. Если человек в соцсетях, на своей странице, высказал свое мнение, назвав вещи своими именами - ату его. И сенаторы и соцсети, и депутаты... Где свобода слова, господа?
04.03.2019, 20:20
Гость: Историк

Сотрудника головного финансового института «Роскосмоса» Станислава Жаркова занесло так же, как недавно занесло при запуске корабль "Союз".
При расследовании установлено, что произошло головокружение от заклинивания мозга. Сотруднику резко прекратили полет и сведя с орбиты "Роскосмоса" обеспечили жесткую экстренную посадку без дополнительного парашюта, обеспечивающего комфортную адаптацию после опускания.
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