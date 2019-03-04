Роскосмос рекомендовал уволить топ-менеджера, оскорбившего жителей хрущевок

16:42

«Комиссия по этике госкорпорации «Роскосмос» приняла решение рекомендовать уволить сотрудника, допустившего некорректные высказывания в сети интернет», - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что госкорпорация считает подобное публичное поведение не соответствующим высоким требованиям, предъявляемым к сотрудникам ракетно-космической отрасли, и приносит извинения всем, кого оскорбили его высказывания.

Напомним, в комментариях к записи о реновации в Москве Жарков назвал жителей хрущевок «скотобазой». Позже он извинился за свои слова и попросил считать их личной позицией, высказанной сгоряча.

При этом, как сообщают СМИ, аккаунт данного сотрудника головного финансового института «Роскосмоса» – «Организации Агат» - исчез из Facebook.