Познер объяснил бедность россиян отставанием от Запада на 40 лет

10:27

Телеведущий Владимир Познер выразил уверенность, что бедность жителей России связана с отставанием в сегменте производительности труда от стран «Большой семерки» на 40 лет. Об этом журналист написал на своей странице в Instagram.

«Производительность труда сегодня в России в три раза ниже, чем в Америке. Даже в Турции она в полтора раза выше, чем в России. Мы находимся на том уровне, на каком находились страны Семерки в 1980 году — то есть отстали на 40 лет», — заявил Познер.

Он опубликовал этот пост в качестве ответа на вопрос о том, почему в России, такой богатой природными ресурсами и совсем небольшой по численности населения стране, большинство людей живет очень бедно.

Он также прокомментировал свое отношение к возможному распределению доходов от продажи ресурсов между гражданами, которое может стать эффективнее, чем создание резервных фондов, при помощи которых сейчас решаются социальные вопросы.

«На мой взгляд, дело не в том, как распределяются ресурсы, дело в системных проблемах», — прокомментировал ситуацию телеведущий.

«Большая семерка» — это международный клуб, который объединяет Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию.

Изначально это была «шестерка», которая превратилась в «семерку» после принятия в клуб Канады в 1976 году.

Впоследствии в клуб вступила и Россия, однако в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ лидеры западных стран стали снова встречаться всемером.