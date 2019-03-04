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Познер объяснил бедность россиян отставанием от Запада на 40 лет

10:27 4.03.2019
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Телеведущий Владимир Познер выразил уверенность, что бедность жителей России связана с отставанием в сегменте производительности труда от стран «Большой семерки» на 40 лет. Об этом журналист написал на своей странице в Instagram.

«Производительность труда сегодня в России в три раза ниже, чем в Америке. Даже в Турции она в полтора раза выше, чем в России. Мы находимся на том уровне, на каком находились страны Семерки в 1980 году — то есть отстали на 40 лет», — заявил Познер.

Он опубликовал этот пост в качестве ответа на вопрос о том, почему в России, такой богатой природными ресурсами и совсем небольшой по численности населения стране, большинство людей живет очень бедно.

Он также прокомментировал свое отношение к возможному распределению доходов от продажи ресурсов между гражданами, которое может стать эффективнее, чем создание резервных фондов, при помощи которых сейчас решаются социальные вопросы.

«На мой взгляд, дело не в том, как распределяются ресурсы, дело в системных проблемах», — прокомментировал ситуацию телеведущий.

«Большая семерка» — это международный клуб, который объединяет Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию.

Изначально это была «шестерка», которая превратилась в «семерку» после принятия в клуб Канады в 1976 году.

Впоследствии в клуб вступила и Россия, однако в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ лидеры западных стран стали снова встречаться всемером.

Темы: Россия, Знаменитости и популярные персоны, Рейтинги, СМИ и журналистика
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Комментарии читателей
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04.03.2019, 23:05
Гость: покойный патриарх Алексий говорил надо говорить

НАША СТРАНА. Взяли моду у мигрантской Америки, говорить эта страна,для американцев земля Северной Америки чужая. От того янки и говорят ЭТА страна. Отсталость проявляется в ряде отраслей .Отставали мы и при царях,и при коммунистах и сейчас, тут Познер прав. Но Япония и Корея тоже еще лет 100 назад считались слаборазвитыми экономиками,ничего догнали Запад. Что поделаешь, ваша семья вынуждена была уехать на Запад ,после революции ,конечно после первой мировой войны страны Запада и Турция столкнулись с дефицитом населения, поэтому и решили мигрантов из России ассимилировать,превратить в англичан,американцев,турок.Как сказал один американец что если б не приток мигрантов в США ,Америка давно бы вымерла. Он прав. Вас Запад уже ассимилировал сделал своим. Что касаемо восхищения СССР,то прабабушка моего папы скажем мягко не любила советское правительство, когда проходила коллективизация, у нее коммунисты отняли все,нужно было строить колхозы. Не любовь к СССР чувствует в песнях Игоря Талькова, мелодраме "Две судьбы" там тоже жена говорит мужу,партийному советскому чиновнику это вы народ опустили до корыта. Революция расколола наше общество на сторонников царской элиты и сторонников коммунистов. У одного моего знакомого , сам он человек добрый,прекрасный,в кабинете стоит бюст Николая Второго. Тут на форуме полно поклонников советского прошлого. Я в этом плане либеральный человек , уважаю позицию других людей, но не люблю когда начинают чересчур возносить до небес.
04.03.2019, 22:57
Гость: Алевтина

Вы зря старались и переписывали эти "душераздирающие" автобиографические наброски Познера.О "многотрудной" жизни Познера и его "любви" к России и,в частности, к русским знают почти все.Ничего нового.
04.03.2019, 19:06
Гость: бедность россиян потому что как говАривал Винни-Пух

"кто-то слишком много ест", образно говоря.
На Западе новый супермаркет окупается за 10 лет, у нас за полтора-два года.
Бедность от того что в 90-х кучка прохвостов все украла и присвоила.
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