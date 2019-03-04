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ЦИК предложили ввести референдумы по важным вопросам развития страны

13:25 4.03.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Главу ЦИК России Эллу Памфилову попросили поддержать обязательное проведение референдумов при принятии властью решений по чувствительным и важным вопросам развития страны. Об этом говорится в письме от Института исследования проблем современной политики (ИИПСП), которое привело РИА «Новости».

По мнению авторов инициативы, следует сократить дистанцию между властью и обществом, дав гражданам возможность активнее участвовать в политической жизни страны.

«Этого можно добиться, обязав органы власти сверяться с мнением россиян по наиболее чувствительным вопросам. Наилучшей формой могли бы стать референдумы, проведение которых при принятии неоднозначных решений должно стать для власти обязательным как на федеральном, так региональном и местном уровнях», — говорится в обращении.

Глава ИИПСП Антон Орлов отметил, что подобная система «сверки часов с обществом» не нова и уже успешно используется во многих странах, среди которых Швейцария. Как подчеркнул эксперт, на референдум, вопреки расхожему мифу, не тратится много бюджетных средств, поскольку его организация традиционно приходится на день выборов.

Итоги плебисцита впоследствии должны обретать силу закона, пишет автор обращения.

«Убежден, что данная практика позитивно отразится не только на здоровье всей политической системы страны, но и будет способствовать формированию у россиян соответственной политической культуры», — говорится в письме.

В ЦИК пока никак не комментировали данное предложение. Аналогичные обращения ИИПСП были направлены также спикерам верхней и нижней палат парламента.

Темы: Россия, Голосования и референдумы в мире, Законотворческая деятельность в России, Центризбирком
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
04.03.2019, 22:04
Гость: Зоя

Я сейчас заплачу!
Ведь ЦИК уже устраивал выборы в Приморье. Когда там победил представитель КПРФ Ищенко, этот ЦИК организовал перевыборы(предварительно отстранив Ищенко) и "выбрали" ... представителя "Единой России" Кожемяко! Кто бы сомневался!
Точно также эти уголовники будут устраивать и референдумы.
04.03.2019, 21:10
Гость: ФКЗ № 5

В моём доме не выражаться!! (с)
04.03.2019, 21:09
Гость: Пенсия

каждого работающего зависит от доходов государства.
Когда "государство" представляет из себя шайку евреев, вывозящих за границу всё, что только можно, о каких пенсиях может идти речь?
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