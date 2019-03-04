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Путин приостановил действие ДРСМД

18:46 4.03.2019
Владимир Путин
© KM.RU, Филипп Киреев
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Владимир Путин подписал Указ «О приостановлении Российской Федерацией выполнения Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности».

Указ вступает в силу со дня подписания, сообщает пресс-служба Кремля.

Сообщается, что указ был подписан исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с нарушением Соединёнными Штатами Америки своих обязательств по Договору между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединёнными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности от 8 декабря 1987 года.

Напомним, президент США ранее объявил о выходе США из ДРМСД. Москва тогда заявила, что Штаты сами нарушают данный договор. Вскоре после этого заявления Трампа Владимир Путин предупредил о зеркальном ответе России на действия США.

Темы: Дональд Трамп, Вооружения в мире, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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04.03.2019, 23:27
Гость: 2019

Это же не Сталин, XVII съезде ВКП (б)по указанию Сталина принял решение о снижении розничных цен на основные товары к концу второй пятилетки на 35 процентов по сравнению с уровнем 1933 года, за саботаж и невыполнение расстрел на месте, Берии и НКВД проконтролировать выполнение указа.
04.03.2019, 22:36
Гость: грек

Мир в очередной раз,после акта приоставления ДРСМД, начнёт новую - гонку вооружении......одно уверенно замечу что Россия не СССР,Путинское окружение успели РАСЛАБИТЬ и ИЗОЛИРОВАТЬ Россию........
04.03.2019, 22:28
Гость: охотник за бакланами

Вы хотите сказать ,что пенсионную реформу в РФ ,Путин провёл по указанию МВФ США ,в надежде на восстановления отношений с США ?
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