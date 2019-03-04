Путин приостановил действие ДРСМД

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Владимир Путин подписал Указ «О приостановлении Российской Федерацией выполнения Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности».

Указ вступает в силу со дня подписания, сообщает пресс-служба Кремля.

Сообщается, что указ был подписан исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с нарушением Соединёнными Штатами Америки своих обязательств по Договору между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединёнными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности от 8 декабря 1987 года.

Напомним, президент США ранее объявил о выходе США из ДРМСД. Москва тогда заявила, что Штаты сами нарушают данный договор. Вскоре после этого заявления Трампа Владимир Путин предупредил о зеркальном ответе России на действия США.