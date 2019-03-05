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Законопроект о социальных доплатах пенсионерам рассмотрят в Госдуме

10:28 5.03.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Законопроект по начислению пенсионерам социальных доплат сверх прожиточного минимума направлен в Госдуму. Об этом сообщается на официальном сайте правительства России. Документ рассмотрят на заседании нижней палаты парламента во вторник, 5 марта.

Согласно тексту документа, из общей суммы материального обеспечения пенсионеров исключат индексацию размера пенсии и ежемесячных денежных выплат, выплачивая их сверх величины прожиточного минимума пенсионера.

Таким образом, получатели социальных доплат к пенсии всегда будут получать сумму индексации сверх прожиточного минимума.

Неработающим пенсионерам также возместят суммы, которые они не получили с 1 января 2019 года. Эта норма коснется около четырех миллионов человек.

У получателей страховых пенсий по старости, которые имеют право на социальную доплату, увеличение составит 511 рублей в месяц. У имеющих право на региональную социальную доплату прибавка составит 876 рублей в месяц.

Документ уже одобрили комиссия правительства по законопроектной деятельности и Кабмин.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что рассмотрение законопроекта о повышении пенсий совет нижней палаты российского парламента рассмотрит во вторник, 5 марта. По его словам, сразу после внесения он уже направил проект закона в комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов. Об этом сообщил «Интерфакс».

Вячеслав Володин отметил, что закон нужно принять как можно скорее, чтобы граждане могли получить свои доплаты.

Во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин потребовал провести перерасчет пенсионных выплат выше прожиточного минимума. По его словам, после индексации в январе граждане стали получать меньше средств, чем ранее. Президент заявил, что это несправедливо, и потребовал исправить ситуацию.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Пенсионная реформа в России, Положение пенсионеров в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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05.03.2019, 13:26
Гость: Москвичка-пенсионерка

В свое время моя мама в таких случаях говорила: чтоб вас мухи по столько кусали. Прибавили 651руб 36 коп, а льготу на кап ремонт за внука с инвалидностью убрали. А это около 700 руб. Добавили!
05.03.2019, 12:21
Гость: Может быть и рассмотрят

Но рассмотрев, ещё разок повысят пенсионный возраст.
05.03.2019, 11:34
Гость: Социальная

милостыня.
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