Его превосходительство Станислав Жарков: Эксперты об авторе «скотобазы из хрущёвки»

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Одной этой фразой человек нанес больше ущерба отношениям общества и власти, чем многие русофобы за всю свою карьеру

Много всего интересного произошло 4 марта: начались Масленица и реконструкция «Олимпийского», России пригрозили дефицитом алкоголя, Путин приостановил действие договора о РСМД… Но в памяти народной останется в первую очередь человек, который назвал миллионы русских «скотобазой из хрущёвок»



© KM.RU, Алексей Белкин

Руководитель одного из департаментов «Роскосмоса» Станислав Жарков ввязался в дискуссию в американской социальной сети Facebook, где скептически оценивал перспективы московской реновации: мол, все многоэтажки будут быстро испорчены переселившимися жителями.

У пользователя, который усомнился в такой перспективе, господин Жарков уточнил: «Ты какая категория скотобазы из хрущёвки: бухаешь, колешься, бросаешь мусор в подъезде, орёшь по ночам или всё сразу?»

Чего греха таить, большинство из нас хоть раз позволяли себе какие-то резкости по отношению к незнакомым людям в Сети. Но от людей, занимающих высокий пост в госкорпорации, то есть живущих за счёт наших налогов, мы вправе ждать большего уважения и сдержанности.

Реплика господина Жаркова не говорит ничего хорошего ни о его интеллекте, ни о его культуре. Быть может, он незаменимый специалист, гений в своей области, но неужели нельзя было, оценив его талант и темперамент, вовремя перекрыть гению доступ к социальным сетям?

Комиссия «Роскосмоса» по этике оперативно порекомендовала уволить сетевого спорщика, и, уже после завершения нашего опроса, во ФГУП «Агат» запустили процедуру увольнения.

Мы не берёмся оценивать это решение – если у высокомерного человека с очень плохим характером есть уникальные знания и способности, его надо не выгонять, а как-то приспосабливаться к нему.

Вот только одной своей фразой этот талантливый человек нанёс больше ущерба отношениям общества и власти, чем многие профессиональные русофобы за всю свою карьеру.

Царьград собрал отзывы специалистов в экономике и психологии, чтобы они оценили высказывание Станислава Жаркова.

«У нас появилось поколение рыночных нацистов»

Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин рассказывает:

«Я жил в хрущёвке довольно долго. Причём я жил не в абы какой хрущёвке, а я жил в хрущёвке, где действительно со всей округи туда стекались социально неблагополучные элементы. Потому что это был район очень хороших кирпичных сталинских домов, а хрущёвок там было буквально четыре или пять на всю большую округу.

Так что в данном отношении мы имеем не констатацию факта, а наглядное проявление того, что под крылом господина Рогозина в «Роскосмосе» работает, извините, быдло.

Быдло, которое себя возомнило сверхчеловеком и которое не просто с презрением относится в обычным людям, в том числе и к тем, которые работают в «Роскосмосе». Потому что я думаю, что и в «Роскосмосе» большое количество людей живёт в хрущёвках – при тех зарплатах, которые им там платят.

И сейчас мы просто посмотрим, насколько адекватен руководитель «Роскосмоса». Потому что, в принципе, человек, который высказывает такое мнение, он, независимо от своих профессиональных качеств, не имеет права работать на государство – что в системе управления, что в госкорпорациях.

Если Дмитрий Рогозин его уволит, то по крайней мере одной претензией к Дмитрию Рогозину будет меньше. А если не уволит, значит, он тоже так думает, значит, он солидарен с этим деятелем.

У нас действительно появилось поколение рыночных сверхчеловеков, новых рыночных нацистов – или социал-дарвинистов, кому как угодно, – которые искренне считают, что если у вас нет миллиона, чтобы купить новую квартиру в хорошем доме, то вы не человек.

Причём особый цинизм заключается в том, что они обычно солидаризуются с либералами, то есть с теми, кто своей политикой довёл людей до нищеты. Это очень широко распространённое явление среди нынешних чиновников, потому что оно поощряется всеми этими бесконечными чубайсами, их демонстрацией модели поведения.

Если это государство хочет существовать, оно должно карать за это беспощадно. Но, судя по его деятельности и политике, оно не хочет существовать. Оно хочет покончить жизнь самоубийством».

«Этот персонаж был бы рад служить ЦРУ»

Кандидат психологических наук Александр Невеев ставит диагноз российской элите.

«Высказывание данного персонажа очень похоже на то, что мы слышали уже неоднократно, – что государство не обязано заботиться и так далее. К сожалению, это выказывание в очередной раз демонстрирует, что наша современная элита больна, больна беспринципностью и отсутствием жизненных ориентиров.

У них есть ровно один ориентир – заработать побольше денег и как можно выше подняться над всеми остальными.

Стратегически это проигрыш страны. Потому что, если людям, которые ориентированы только на собственное превосходство, предложат что-то более выгодное, чем служить Родине, они с радостью на это согласятся.

И, учитывая вот такое отношение к народу как к быдлу, я думаю, что данный конкретный персонаж был бы рад служить тому же самому ЦРУ, Америке, за сходную плату и за то, чтобы ему дали дачку там, где он сможет не контактировать со всеми этими русскими недолюдьми.

Во многом здесь речь идёт о тяжёлом советском наследии. Люди привыкли, что единственный способ чего-то в этой жизни добиться – это пойти по партийной линии, поступить на государственную службу и так далее. В Российской империи такого не было.

В Российской империи быть частью элиты означало прежде всего сохранять человеческое достоинство. И, скажем, дворянин – он не мог себе позволить кого-то оскорбить, обругать и даже просто сидеть, не поддерживая осанку.

Сегодня, к сожалению, быть элитой – это, наоборот, иметь возможность переступать через любые принципы, через любые нормы и ограничения. И вот это, конечно, большая беда.

Это ни в коем случае не призвание, не чувство долга. Это именно вот просто способ, как кушать хлеб с маслом и икрой. Полная безответственность, потому что никто ни за что не отвечает. И это касается не только членов элиты, но и огромного количества других людей. Очень многие педагоги не отвечают за качество того, как они учат детей.

Очень многие врачи не отвечают за качество того, как они лечат. Я думаю, что перед нами самое настоящее разложение, которое во многом связано с тем, что мы ничего не противопоставляем тому разрушительному воздействию, которое на нашу культуру оказывают западные страны».

«У его превосходительства Станислава Жаркова впереди очень сложные мгновения»

Политолог, публицист и историк Армен Гаспарян убеждён, что общество должно решительно реагировать на подобные эскапады.

«Я не очень понимаю, как обращаться к этому человеку – Станиславу Жаркову. «Ваше превосходительство» или всё же «ваше высокопревосходительство»? Как он себя позиционирует в табеле о рангах Российской империи, где, как известно, некоторые чиновники тоже позволяли себе подобного рода заявления по поводу подданных?

Очевидно, что господин Жарков возомнил себя властителем. Я не знаю, как к этому относиться. Потому что мне неизвестны достижения Жаркова на ниве прославления российского государства в мире, мне неизвестны достижения Жаркова на ниве гражданского общества. Я вообще впервые в жизни услышал эту фамилию.

Его отношение к жителям хрущёвок, на мой взгляд, показательно.

У нас есть часть чиновничьего сословия, как сказали бы в старину, совершенно охамевшее и обнаглевшее. Не отдающее себе в принципе отчёт, что они мелят, кому и что они говорят. Конечно, это огорчительно. Огорчительно не с точки зрения того, что господин Жарков раскрылся с такой стороны. А огорчительно, что это всё будет использоваться против России.

В условиях, когда против нашей страны идёт самая грязная информационная и психологическая кампания, совершенно понятно, что заявления таких жарковых, приправленные дополнительными деталями, будут использоваться «Радио Свобода», «Голосом Америки», «Настоящим временем». И те объяснения, которые выдал господин Жарков, меня лично не удовлетворили и ни в чём не убедили.

За слова надо уметь отвечать. К сожалению, публика наподобие господина Жаркова к этому не способна в принципе. Это, возможно, их родовая травма, может быть, речь идёт о том, что люди окончательно потеряли берега. Может быть, просто человек сам по себе не до конца вменяемый.

Но в любом случае слова эти произнесены, и они нашли отклик в сердцах людей. Мне кажется, что у господина Жаркова впереди очень сложные мгновения. Потому что подобного рода заявления по отношению к людям никогда не забываются.

И таким высокопревосходительствам рано или поздно предстоит пойти долгим, извилистым путём Жаркова – от презрения в соцсетях до положения изгоя во всём обществе».

* * *

Децильный коэффициент, соотношение доходов 10% самых богатых и 10% самых бедных членов общества, в России – один из самых высоких в мире. Одна из причин такого расслоения – старательно пропагандируемый телевидением культ богатства и проникшее в общество из уголовной среды отношение к простым работягам как к «лохам» и «терпилам». Материальный успех стал главным мерилом успеха жизненного. И именно эта парадигма порождает жарковых.

Судя по тому, что вы сейчас с электронного устройства читаете сайт телеканала «Царьград», в вашей жизни всё не так уж плохо. Посмотрите на себя. Как вы отзываетесь о тех, кому повезло меньше?

Не будьте, как Жарков, и наша страна станет немножко лучше.

Автор: Мельников Михаил