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Сенаторы предлагают вернуть вытрезвители и сделать их платными

19:25 5.03.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В России могут снова появиться вытрезвители. Туда будут определять граждан, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения, но не нуждаются в медицинской помощи.

Соответствующий законопроект разработали в Совете Федерации. Он предполагает, что вновь созданную систему вытрезвителей будут финансировать регионы.

По документу, доставкой в специализированные учреждения пьяных, которые не могут сами передвигаться и потеряли ориентацию в пространстве, должна заняться полиция. А организацией самих вытрезвителей — регионы. У правительства появится право устанавливать единый порядок деятельности этих организаций, а также требования к ним. Будут ли сами граждане платить за пребывание в вытрезвителях, пока непонятно.

В Минздраве отнеслись к инициативе положительно. В отзыве же Минфина сказано, что ни законопроект, ни прилагаемые к нему материалы не содержат информацию об источниках финансового обеспечения расходов на реализацию новой нормы. В отзыве Минэкономразвития также отмечено, что документ требует существенной доработки. Ведь, согласно ст. 83 Бюджетного кодекса, если принимается закон, в котором предусмотрено появление новых видов расходных обязательств, то в нем должны быть нормы, определяющие источники и порядок исполнения планируемых трат. а в Минфине и Минэкономразвития отметили, что ее реализация приведет к дополнительным бюджетным расходам.

В отзыве МВД. указано, что из законопроекта неясно, как поступать с людьми, которые утратили способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в пространстве, но находятся не в алкогольном, а в токсическом или наркотическом опьянении.

Как пояснил «Известиям» первый зампред комитета СФ по социальной политике Игорь Каграманян, документ будет внесен в Госдуму после устранения замечаний ведомств.

Темы: Борьба с наркоманией и алкоголизмом в России, Совет Федерации ФС РФ
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Комментарии читателей
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05.03.2019, 22:50
Гость: К

Скребут по сусекам для пополнения бюджета. Не поможет
05.03.2019, 22:40
Гость: Алексей

А налог на должность главы Роснано - 10 млн. руб. в день, рыжий точно потянет!
05.03.2019, 22:38
Гость: Алексей

Предлагаю ввести налог на замещение государственной должности сенатора, 1.000.000 руб. в месяц, очень по-божески, потянут легко!
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