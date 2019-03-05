Сенаторы предлагают вернуть вытрезвители и сделать их платными

19:25

В России могут снова появиться вытрезвители. Туда будут определять граждан, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения, но не нуждаются в медицинской помощи.

Соответствующий законопроект разработали в Совете Федерации. Он предполагает, что вновь созданную систему вытрезвителей будут финансировать регионы.

По документу, доставкой в специализированные учреждения пьяных, которые не могут сами передвигаться и потеряли ориентацию в пространстве, должна заняться полиция. А организацией самих вытрезвителей — регионы. У правительства появится право устанавливать единый порядок деятельности этих организаций, а также требования к ним. Будут ли сами граждане платить за пребывание в вытрезвителях, пока непонятно.

В Минздраве отнеслись к инициативе положительно. В отзыве же Минфина сказано, что ни законопроект, ни прилагаемые к нему материалы не содержат информацию об источниках финансового обеспечения расходов на реализацию новой нормы. В отзыве Минэкономразвития также отмечено, что документ требует существенной доработки. Ведь, согласно ст. 83 Бюджетного кодекса, если принимается закон, в котором предусмотрено появление новых видов расходных обязательств, то в нем должны быть нормы, определяющие источники и порядок исполнения планируемых трат. а в Минфине и Минэкономразвития отметили, что ее реализация приведет к дополнительным бюджетным расходам.

В отзыве МВД. указано, что из законопроекта неясно, как поступать с людьми, которые утратили способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в пространстве, но находятся не в алкогольном, а в токсическом или наркотическом опьянении.

Как пояснил «Известиям» первый зампред комитета СФ по социальной политике Игорь Каграманян, документ будет внесен в Госдуму после устранения замечаний ведомств.