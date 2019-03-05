Предложены новые способы борьбы с «серыми» кредиторами

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина призналась Владимиру Путину, что, по сути, проиграла борьбу с нелегальными микрофинансовыми организациями

Несмотря на все старания, «серые» ростовщики живут и здравствуют. Более того, они придумали вполне легальные способы отъема денег и имущества граждан, так что даже прокуратуре сложно подкопаться. Что же с этим можно сделать?



© KM.RU, Алексей Белкин

На подозрение Владимира Путина, что Центробанку не очень хочется заниматься микрофинансовыми организациями, глава ЦБ Эльвира Набиуллина уверила президента, что все равно этим занимается. И даже есть успехи.

«Если у нас 5 лет назад было 4,5 тысячи микрокредитных организаций, сейчас 2 тысячи», – отметила она.

Чтобы приструнить эти компании, которые позволяют себе в прямом смысле наживаться на россиянах, регулятор постепенно ужесточает требования к ним. В частности, уменьшается предел задолженности, который может быть у человека перед МФО.

«Когда-то у нас было, что человек может иметь 4 долга; до недавних пор 3 долга. С января этого года – уже 2,5; в июле будет 2 и с 1 января следующего года – полтора», – отметила Набиуллина.

Однако глава Банка России призналась, что регулятора слушаются только официальные микрокредитные компании, имеющие лицензию. А вот в борьбе с нелегальными кредиторами (которые не зарегистрированы в ЦБ) большого прогресса добиться не удалось.

Она предложила несколько новых мер против «серых» кредиторов.

Во-первых, ограничивать доступ к сайтам, которые рекламируют услуги незаконных МФО. Во-вторых, предлагается запретить любым МФО (даже законным) передавать кредиты незаконным коллекторским организациям.

«Есть неформальные (коллекторы), которые покупают эти кредиты и потом, что называется, кошмарят людей», – сказала Набиуллина. Здесь ЦБ работает вместе с Генпрокуратурой.

Наконец, ЦБ предлагает ужесточить наказание для нелегальных ростовщиков – увеличить штрафы вплоть до введения уголовной ответственности.

«Мы четыре года занимаемся «серыми» кредиторами. Но несмотря на все наши усилия, проблема остается. Нелегальные МФО остаются без надзора. У ЦБ не хватает полномочий, чтобы эту деятельность предотвратить, а прокуратура не распознает нелегалов, потому что не видит состава преступления, и приходится очень долго и сложно доказывать, что та или иная организация ведет деятельность по псевдокредитованию», – рассказывает эксперт ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

«Серые» кредиторы придумывают разные схемы для своей незаконной деятельности. В последнее время суть её даже не в том, чтобы выжать из клиента как можно больше денег.

Они охотятся за автомобилями и квартирами, которые доверчивые клиенты отдают в залог. Самое страшное то, что мошенники придумывают такие схемы, которые формально не являются незаконными. Поэтому даже в суде заемщику что-то доказать невозможно.

Если вы идете по улице и видите яркое объявление «Деньги прямо сейчас» и рядом телефон, по которому, как правило, отвечают с акцентом, то это, скорее всего, «серый» кредитор.

«Первое, что должен сделать человек, который хочет взять в долг, – проверить, входит ли эта организация в реестр микрофинансовых организаций ЦБ РФ. Если не входит, то эти отношения изначально никак не будут защищены законом. Еще один признак недобросовестности – если, например, у компании часто меняются телефоны», – говорит Лазарева.

Одна из самых распространенных «серых» схем кредитования – выдача денег под залог автомобиля или жилой недвижимости. Это схема так называемого возвратного лизинга с участием физлица. Такая сделка всегда реализуется путем одновременного заключения двух договоров: договора купли-продажи и договора лизинга.

По первому договору заемщик сам отдает свой автомобиль или квартиру в собственность лизинговой компании. В обмен заемщик, конечно, получает деньги, но собственник у машины уже другой, а заемщик становится всего лишь арендатором своей же машины (в рамках договора лизинга).

«Нужно понимать, что ты подписываешь. Ни в коем случае не подписывать договор купли-продажи имущества или договор под залог имущества. Цель таких компаний – не дать эти деньги в кредит, а получить твою квартиру или машину.

В этих договорах, над которым работает целая армия юристов, прописано, что если ты допускаешь хоть какое-то несоблюдение правил, условно, если выехал на этой машине за МКАД, то должен платить штраф. А если допустил просрочку, то ты уже автоматом фактически лишился своего транспортного средства, потому что ты подписал одновременно и договор купли-продажи, и договор лизинга», – поясняет Лазарева.

Как только у вас появляется два договора, а не один – кредитный, то уже стоит усомниться в этой сделке.

«С точки зрения законодательства это легальные сделки, но на самом деле они носят притворный характер, так как являются псевдокредитованием. Это действия по недобросовестному кредитованию физлиц и последующему отъему имущества», – отмечает эксперт ОНФ «За права заемщиков».

Подобная сделка соответствует закону «О финансовом лизинге», но не попадает под регулирование закона «О потребительском кредитовании». Это значит, что права заемщика никак не защищены.

«Серый» кредитор может установить любую сумму кредита и начислить любые проценты, какими бы кабальными они ни были. Потому что эти сделки не подпадают под контроль Банка России. И в суде заемщику нечем будет крыть – он проиграет в неравном бою с мошенником, который виртуозно спрятал мошенническую схему в законодательную машину.

Еще один способ обмана – МФО привлекает клиентов через рекламу в интернете, обещая кредитный заем. Но на деле клиенту предлагается оформить пакет документов для того же лизинга.

Причем человек оформляет сделку не с этой МФО (реклама которой его привлекла), а с аффилированной с ней лизинговой компанией. Поэтому необходимо смотреть на данные компании, которая прописана в договоре, и сомневаться, даже если одна буква в названии не соответствует имени МФО. И здесь опять же будут предлагать подписать одновременно два договора.

И еще более изощренная схема отъема денег – через деятельность кредитно-потребительских кооперативов. В этом случае размещение средств физлица оформляется как вступление в этот кооператив. Причем он кредитует также лизинговые компании, которые тоже являются членами данного КПК.

Клиент неожиданно для себя становится пайщиком кооператива вместе с лизинговыми компаниями, но ничего не знает о связанных с этим рисках. В частности, пайщик обязан вносить допвзносы для покрытия убытков этого кооператива, а также он несет субсидиарную ответственность по обязательствам кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса. Конечно, деньги платит только физлицо, а лизинговая компания предоставляет в кооператив залоговый автомобиль этого физлица.

«Долю «серого» рынка отследить сложно. Но, судя по количеству проблем, это гигантский рынок, который, возможно, даже больше легального. От сделок по возвратному лизингу транспортных средств уже пострадали более 5 тыс. человек.

Они оказались в финансовой кабале: либо должны нереальные суммы из-за гигантских процентов, либо уже лишились своих автомобилей. В социальных сетях есть целые сообщества попавшихся на эту удочку», – говорит Лазарева.

Причем запрет возвратного лизинга для физлиц (не для юрлиц) вряд ли изменит ситуацию, считает эксперт.

«Ничто не помешает компаниям, которые вели такую деятельность, придумать новые схемы – создать новую компанию-прокладку, и дальше схема заработает вновь», – говорит она. Здесь поможет только ужесточение ответственности – от высоких штрафов до тюрьмы.

Просто запретить микрофинансовое кредитование, как это было, например, с игровыми автоматами, по мнению эксперта, нельзя, так как это экономический инструмент.

«Есть отдаленные регионы нашей страны, где отсутствуют банки и людям нужны деньги до зарплаты. Просто эти деньги должны быть выданы компаниями, которые имеют лицензию ЦБ РФ», – говорит Евгения Лазарева.

«Проблема в том, что сейчас нет надзорного органа, который бы за это отвечал. Поэтому Банку России надо развивать поведенческий надзор («систематические» жалобы как основание для административных мер и прочее).

С другой стороны, его надо наделить дополнительными полномочиями, которые позволили бы на основе экспертной оценки и опыта выявлять компании, обладающие признаками «серых» кредиторов. Чтобы у прокуратуры были основания признать состав уголовного преступления», – отмечает собеседник.

«Мы давно настаиваем на том, что пора писать отдельный закон о защите прав потребителей финансовых услуг. В нем будет определено все то, что касается поведенческого надзора. Это тоже станет одной из важных мер по борьбе с «серым рынком», – заключает Лазарева.