Врачей начнут наказывать рублем за неправильное оказание помощи

09:04

Врачи и медицинские учреждения, которые оказывают услуги по неутвержденным критериям, будут платить штраф. С соответствующим предложением выступил Минздрав РФ. Документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

Идея российского ведомства заключается во внесении изменений в Кодекс административных правонарушений. За оказание медпомощи по не утвержденным рекомендациям предлагается взимать штрафы. Должностным лицам нарушения обойдутся в 20 тысяч рублей, юридическим — в сумму до 70 тысяч.

Согласно еще одной статье указано, что штраф можно наложить в том случае, если медицинское учреждение запрашивало средства на приобретение и ремонт оборудования, а деньги так и не были выделены.

Изменения в федеральном законе должны вступить в силу в 2022 году.