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Суд арестовал женщину за продажу новорожденной дочери за 1 млн руб.

19:04 6.03.2019
Фото с сайта pixabay.com
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Преображенский районный суд столицы санкционировал арест женщины, обвиняемой в продаже новорожденной дочери за 1 млн руб.

Об этом сообщила агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь суда Александра Савельева.

«Суд избрал в отношении обвиняемой Барнохон Расулжан Кызы меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 мая 2019 г.», - уточнила она.

Ранее старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова сообщила, что в отношении 23-летней женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 127.1 УК РФ («Продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).

В ходе допроса женщина признала вину в полном объеме.

По версии следствия, она разместила в соцсети объявление, в котором указала, что ищет приемных родителей для новорожденной дочери в обмен на 1 млн руб.

Во вторник, 5 марта, в квартире на востоке Москвы после получения денег женщина передала ребенка покупательнице и написала расписку. После этого она была задержана. В настоящее время жизни ребенка ничто не угрожает.

Темы: Москва, Аресты по резонансным преступлениям в России, Дети
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Комментарии читателей
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06.03.2019, 22:41
Гость: Иметация заботы

И что у ней мозги появились
06.03.2019, 20:26
Гость: Pupsik

Депортировать, а ребенка отдать родственникам в Ср. Азии. Ввести визовый режим.
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