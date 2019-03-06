]]> ]]>
Главная В России Новости

Минюст засекретил доклад Дмитрию Медведеву по «вынужденной» коррупции

18:25 6.03.2019
Здание Минюста © KM.RU, Илья Шабардин
Здание Минюста © KM.RU, Илья Шабардин
Материалы по теме:

Министерство юстиции РФ отказалось предоставить общественности доклад премьер-министру Дмитрию Медведеву, где раскрываются «обстоятельства непреодолимой силы», при которых чиновников предлагается не наказывать по антикоррупционному законодательству.

Документ запросил Центр антикоррупционной политики (ЦАП) партии «Яблоко», но в Минюсте сослались на тайну служебной переписки.

«Предоставить текст доклада в правительство РФ не представляется возможным, поскольку данный документ относится к служебной переписке с правительством РФ, материалы которой не предоставляются», — приводит ответ ведомства издание Zkak.com.

Ранее Министерство юстиции выступило с предложением не считать правонарушением случаи коррупции, которые произошли из-за «обстоятельств непреодолимой силы». Но прописанные в законопроекте конкретные форс-мажорные ситуации пока никто не видел.

Предложение Минюста вызвало широкий общественный резонанс. Отсутствие конкретных примеров «вынужденной» коррупции породило слух о том, что власти намереваются подарить госслужащим индульгенцию. После этого в Министерстве юстиции и Национальном антикоррупционном комитете пояснили, что речь идет о сложных жизненных ситуациях.  

Темы: Борьба с коррупцией в России, Министерство юстиции РФ, Дмитрий Медведев
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.03.2019, 06:32
Гость: Старый евrей

Трамп?
07.03.2019, 06:05
Гость: Александр М

Ну, всё очень просто: если чиновник, тогда вынужденная коррупция, а для всех других просто коррупция. Суть в том, что позволяют воровать, а если поймают можно договориться со следователем, прокурором, судьёй. Медведев просто специалист по "договариванию", как он лихо договорился по НДС, пенсионному возрасту, Ливии и шельфу отданному Норвегии.
07.03.2019, 04:48
Гость: Александр

"Предоставить текст доклада в правительство РФ не представляется возможным, поскольку данный документ относится к служебной переписке с правительством РФ,..."

Не, вы поняли?! :)
Все комментарии (30)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.