Минюст засекретил доклад Дмитрию Медведеву по «вынужденной» коррупции

18:25

Министерство юстиции РФ отказалось предоставить общественности доклад премьер-министру Дмитрию Медведеву, где раскрываются «обстоятельства непреодолимой силы», при которых чиновников предлагается не наказывать по антикоррупционному законодательству.

Документ запросил Центр антикоррупционной политики (ЦАП) партии «Яблоко», но в Минюсте сослались на тайну служебной переписки.

«Предоставить текст доклада в правительство РФ не представляется возможным, поскольку данный документ относится к служебной переписке с правительством РФ, материалы которой не предоставляются», — приводит ответ ведомства издание Zkak.com.

Ранее Министерство юстиции выступило с предложением не считать правонарушением случаи коррупции, которые произошли из-за «обстоятельств непреодолимой силы». Но прописанные в законопроекте конкретные форс-мажорные ситуации пока никто не видел.

Предложение Минюста вызвало широкий общественный резонанс. Отсутствие конкретных примеров «вынужденной» коррупции породило слух о том, что власти намереваются подарить госслужащим индульгенцию. После этого в Министерстве юстиции и Национальном антикоррупционном комитете пояснили, что речь идет о сложных жизненных ситуациях.