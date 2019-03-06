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Росстат подсчитал, сколько россияне накопили за год

13:28 6.03.2019
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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За 2018 год россияне накопили 3 триллиона рублей, а общий объем сбережений достиг 33,6 триллиона рублей. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».

Накопления россиян за год выросли на 9,4%, по сравнению с 2017-м. Больше всего люди доверяют банкам: в кредитных организациях хранится 22,3 триллиона средств жителей страны.

В наличных россияне держат лишь 6,2 триллиона, еще меньше — пять триллионов — в ценных бумагах.

Темпы прироста сбережений, уточнили в Росстате, в прошлом году несколько замедлились относительно 2017 года. Причина этого кроется как в снижении ставок по вкладам, так и в переходе от сберегательной модели к потребительской. Возрос спрос на крупные покупки, которые отошли на второй план в кризисные 2014–2016 годы.

Сейчас ставка Центробанка равняется 7,75% и может вырасти до 8%. Эксперты советуют россиянам вкладывать деньги в депозиты сроком от шести месяцев до года. Минимальный прирост дохода вклад покажет, если средства вложены хотя бы под 7-8% годовых с учетом инфляции в 4%.

Ранее эксперты ранее подсчитали, что в преддверии Международного женского дня россияне оформят порядка 250 тысяч микрозаймов и задолжают в итоге миллиарды рублей.

Темы: Россия, Статистические данные и прогнозы, Экономическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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06.03.2019, 18:40
Гость: Женераль Монк

Интересно не сколько триллионов накопили, а сколько "россиян" накопили эти триллионы ...
Человек триста или три тысячи..?
06.03.2019, 17:58
Гость: лучше бы

они подсчитали сколько за год вова про@рал.
06.03.2019, 17:23
Гость: АШАЛЕЛЫЙ

Как эта "контора"подсчитала то-чего нет?Ты сурка видишь? И я нет! А он есть...
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