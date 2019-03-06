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Более 400 иностранных агентов рассекретили в России за год

16:04 6.03.2019
Фото с сайта politonline.ru
Фото с сайта politonline.ru
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Российская контрразведка в 2018 году рассекретила 465 иностранных агентов и разоблачила 129 кадровых сотрудников. Об этом на коллегии ФСБ рассказал президент России Владимир Путин.

«Результативно и наступательно в прошлом году действовали органы контрразведки. Благодаря успешным спецоперациям была пресечена деятельность 129 кадровых сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужб», — привел слова российского лидера «Интерфакс».

По словам Путина, зарубежные разведслужбы серьезно развивают свое российское направление. Они всеми способами пытаются получить доступ к данным, касающимся российской политики, экономики, науки и технологической сферы.

Глава государства подчеркнул, что Федеральная служба безопасности, зная эти угрозы, должна работать еще более продуктивно. Российский лидер призвал защитить российские военные разработки.

«Контроль должен быть строгим, но искусственных барьеров быть не должно», — подчеркнул Владимир Путин. Он добавил, что при этом перспективные проекты не должны простаивать из-за формально исполняемых режимов секретности.

Темы: Россия, Разведка и шпионаж в мире, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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06.03.2019, 18:59
Гость: Там

их резидентура.
06.03.2019, 18:37
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

И скока из них сидит в Кремле?
06.03.2019, 17:33
Гость: LexaP

Когда главарей будут рассекречивать/разоблачать?
Или тогда в ФСБ наступит кадровый голод?
Или и того хуже...
Все комментарии (8)
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