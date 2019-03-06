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В Мосгордуме допустили создание службы по поиску пропавших животных

09:27 6.03.2019
Собака из питомника
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Председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова назвала возможным создание общественной организации, которая будет помогать с поиском пропавших животных, после того как будет урегулирован вопрос с учетом и регистрацией питомцев.

Об этом она сообщила агентству городских новостей «Москва».

«Я считаю, что вопрос поиска пропавших животных должен быть разрешен в ходе принятия нормативных документов, в том числе о регистрации и учете питомцев. Если, например, собака будет зарегистрирована и идентифицирована, сразу понятно, чья она, если животное потеряется.

Думаю, что в той системе контроля и надзора, к которым планируется прийти, возможно было бы предусмотреть общественную службу, которая будет работать по пропавшим питомцам», - сказала З.Зотова.

Депутат также допустила создание мобильного приложения для этих целей. Однако, отметила она, это возможно делать только при создании единой базы регистрации.

Ранее сообщалось, что председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов выступил за создание удобных условий повсеместной и бесплатной регистрации животных, чтобы избежать массового избавления от них.

Темы: Животные, Законотворческая деятельность в России, Проблема бродячих животных в городах России
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Комментарии читателей
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06.03.2019, 15:18
Гость: алекс

Необходимо срочно создать министерство моржевания бомжей, ну или бомжевания моржей ,главное что бы звучало солидно и зарплату платили сотрудникам.
06.03.2019, 15:13
Гость: НХ

Службу пусть создают, но только за налог на содержание животных.
06.03.2019, 12:04
Гость: stalker

Ну если только за денежку...
Все комментарии (10)
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