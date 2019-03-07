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Поклонская рассказала, как ее пытались отравить на Украине

10:48 7.03.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, как в 2010 году в Одессе ее попытались отравить бандиты крымской преступной группировки «Башмаки». Ее слова приводит РИА Новости.

О работе на посту заместителя начальника отдела прокуратуры Крыма по надзору за соблюдением законов органами и спецслужбами, ведущими борьбу с организованной преступностью, Поклонская написала в своей автобиографической книге «Крымская весна: до и после. История из первых уст».

По словам депутата, девять лет назад она выступала в качестве государственного обвинителя по делу банды «Башмаки». Как отметила Поклонская, эта группировка отличалась особой живучестью, поскольку имела коррупционные связи в правоохранительных и надзорных органах Крыма.

Судебный процесс в отношении банды был сложным. При этом в адрес Поклонской от одного из обвиняемых начали поступать угрозы, а один раз вечером ее попытались отравить. Депутат отметила, что признаки тяжелого отравления начали у нее проявляться после того, как она выпила в номере оставленную горничными на тумбочке минеральную воду.

«Ночью я проснулась со всеми признаками тяжелейшего отравления. Обращаться в больницу я опасалась, поэтому попросила сопровождавших меня оперов немедленно выехать в Крым», — пояснила в книге Поклонская.

Она отметила, что всю дорогу находилась в бессознательном состоянии и пришла в себя только после того, как ей оказали помощь медики в Евпатории.

«Тогда я впервые поняла, как легко остаться один на один со своими врагами, бояться за жизнь дочери и понимать, что никто не придет на помощь», — подчеркнула Поклонская.

При этом, по ее словам, в «украинские времена» Крыма удалось осудить только рядовых членов банды «Башмаки», ее руководители оставались на свободе, пока полуостров не воссоединился с Россией.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором за воссоединение с Россией проголосовали более 95% местных жителей. Ряд стран результатов народного волеизъявления не признает. Москва не раз подчеркивала, что Крым стал российским в результате демократического процесса, и вопрос о его статусе окончательно закрыт.

Темы: Россия, Украина, Отношения России и Украины, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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07.03.2019, 14:08
Гость: Рабинович

Вы совершенно правы.
Наталья Владимировна - прелесть! С такой хваткой и таким очарованием она может стать успешным политиком.
Думаю, ей пора расстаться с ЕдРом и создать свою партию, скажем, Народно-монархическую. Понятно, что каких-то больших цифр эта партия не наберёт, но всё-таки на нашей политической сцене появилось бы что-то свеженькое, а многие русские люди нашли бы в этом отдушину.
И конечно, было бы интересно запустить легенду "Наталья Поклонская - правнучка спасшейся царевны Анастасии".
Дело интересное и полезное, я бы с Натальей Владимировной с удовольствием бы поработал.
07.03.2019, 13:49
Гость: ну,за нефейки!Оценочная конспирология

Пошло "добро" гулять по трубам!"Сенатор" Арашуков открыл ящик Пандоры с видами для красавицы и чудовища.
"Послужной список бандита по кличке «Гоблин» как фигуранта оперативных сводок впечатляет – заказные убийства, вымогательства, участие в ОПГ и т.д.
Выдержки из милицейской базы данных свидетельствуют о богатом криминальном прошлом этого в прошлом военного курсанта, отчисленного из ВУЗа за хроническую неуспеваемость. Так и не ставший политработником (на которого учился), туповатый “качек” успешно реализовал себя на криминальном поприще, где никогда не был фигурой первого плана, и потому уцелел.
Вероятно, именно в преступной среде политрук-неудачник по кличке “Гоблин” и был завербован одной из российских спецслужб - в середине 1990-х ФСБ и ГРУ вовсю хозяйничали на полуострове, осуществляя оперативное руководство несколькими криминальными бандами, действовавших в интересах “кукловодов”: ОПГ “Сейлем” и ОПГ “Башмаки”.
У кремлёвской кухни ассортимент прощальных кушаний для врагов , "героев" и прокуроров разнообразный.Найдется и для Няши с Гоблином особое угощение.
07.03.2019, 13:15
Гость: славянин

Наташа! Ты наше русское чудо. Ты наша красавица и умница. Мы всегда будем рядом с тобой в этой невидимой борьбе нас русских с кошерными клоунами, мошенниками и жуликами во власти и бизнесе. Вместе мы победим эту преступную гидру аферистов и шарлатанов, разрушающих наши традиции и порядки, нашу русскую ментальность и самоидентичность.
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