Поклонская рассказала, как ее пытались отравить на Украине

10:48

Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, как в 2010 году в Одессе ее попытались отравить бандиты крымской преступной группировки «Башмаки». Ее слова приводит РИА Новости.

О работе на посту заместителя начальника отдела прокуратуры Крыма по надзору за соблюдением законов органами и спецслужбами, ведущими борьбу с организованной преступностью, Поклонская написала в своей автобиографической книге «Крымская весна: до и после. История из первых уст».

По словам депутата, девять лет назад она выступала в качестве государственного обвинителя по делу банды «Башмаки». Как отметила Поклонская, эта группировка отличалась особой живучестью, поскольку имела коррупционные связи в правоохранительных и надзорных органах Крыма.

Судебный процесс в отношении банды был сложным. При этом в адрес Поклонской от одного из обвиняемых начали поступать угрозы, а один раз вечером ее попытались отравить. Депутат отметила, что признаки тяжелого отравления начали у нее проявляться после того, как она выпила в номере оставленную горничными на тумбочке минеральную воду.

«Ночью я проснулась со всеми признаками тяжелейшего отравления. Обращаться в больницу я опасалась, поэтому попросила сопровождавших меня оперов немедленно выехать в Крым», — пояснила в книге Поклонская.

Она отметила, что всю дорогу находилась в бессознательном состоянии и пришла в себя только после того, как ей оказали помощь медики в Евпатории.

«Тогда я впервые поняла, как легко остаться один на один со своими врагами, бояться за жизнь дочери и понимать, что никто не придет на помощь», — подчеркнула Поклонская.

При этом, по ее словам, в «украинские времена» Крыма удалось осудить только рядовых членов банды «Башмаки», ее руководители оставались на свободе, пока полуостров не воссоединился с Россией.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором за воссоединение с Россией проголосовали более 95% местных жителей. Ряд стран результатов народного волеизъявления не признает. Москва не раз подчеркивала, что Крым стал российским в результате демократического процесса, и вопрос о его статусе окончательно закрыт.