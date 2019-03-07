Госдума одобрила наказания за оскорбление власти и фейк-ньюс

15:10

Сегодня Госдума одобрила законопроекты, которые вводят наказание за оскорбление власти в интернете и преднамеренное опубликование фейковых новостей.

Первый законопроект предусматривает административную ответственность за распространение в интернете информации, которая выражает в неприличной форме «явное неуважение» к обществу, государству, госорганам и государственным символам.

Штраф за такое правонарушение, согласно задумке законотворцев, составит от 30 000 до 100 000 руб. Повторное оскорбление обойдется нарушителю дороже – за него оштрафуют на сумму от 100 000 до 200 000 руб. или дадут административный арест на 15 суток (в случае повторного нарушения). Каждое новое оскорбление государства в интернете обойдется уже в 200 000 – 300 000 руб.

В первоначальной версии документа планировалось штрафовать за неуважение максимум на 5000 руб. Во втором чтении депутаты приняли документ с поправкой, по которой максимальный штраф равен 300 000 руб., что в 60 раз больше.

Также депутатами был принят сопутствующий закон, который предусматривает блокировку ресурса, на котором эта информация была размещена. Депутат Госдумы Сергей Боярский сказал, что только прокурор и его заместители смогут принимать решение о том, что является оскорблением.

У интернет-площадок есть возможность в течение суток исправить или удалить недостоверную информацию, говорит депутат, а иначе их заблокируют.

По словам партнера АБ «Торн» Сергея Токарева, наказание за «явное неуважение» к власти дает правоприменителям «простор для фантазий», потому что формулировки в законопроекте «общие и крайне оценочные».

Увеличенный ко второму чтению размер штрафов Токарев назвал «посягательством на свободу слова».

«Санкции сделали в превентивных целях. Чтобы больно било по карману среднестатистического гражданина и заставляло 10 раз подумать, прежде чем что-то писать, – рассказал он. – Всегда считал, что здоровая критика только в плюс. Видимо, теперь специально обученные люди будут решать, какая критика конструктивная, а какая – опасная».

Адвокат «Забейда и партнёры» Артём Юдин считает, что с одной стороны этот закон направлен на соблюдение принципов морали. С другой стороны, ужесточив наказания, вводится своеобразный запрет на критику гражданами действующей власти, что является нарушением свободы слова, сообщает «Право.ру».

«Повторное оскорбление власти имеет альтернативный вид наказания в виде административного ареста до 15 суток, в связи с чем ввиду низких доходов населения, к гражданам, совершившим подобные правонарушения, из-за отсутствия возможности оплатить штраф, будет применяться административный арест, что является, по-моему мнению, очень суровым наказанием за подобные проступки», - Артём Юдин.

Второй – «антифейковый» – законопроект запрещает распространять в интернете информацию, которая создает «угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения порядка и общественной безопасности, угрозу создания помех функционирования или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи».

Таким образом, состав правонарушения расширился: при внесении законопроекта речь шла только об информации, которая «создаёт угрозу жизни или здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности».

В этот документ депутаты ко второму чтению также приняли поправки с увеличением суммы штрафов. Первое размещение фейковой новости обойдется гражданам в 30 000 – 100 000 руб. Должностных лиц оштрафуют на сумму от 60 000 до 200 000 руб., а юридических – от 200 000 до 500 000 руб.

Максимальная сумма штрафа за фейки будет назначаться в случае, если их публикация повлекла за собой смерть человека, причинение вреда здоровью человека или имуществу, – 400 000 руб. для граждан, 900 000 руб. для должностных лиц и 1,5 млн руб. для юридических лиц.

Законопроект также предусматривает немедленную блокировку ресурса, на котором эта поправка была размещена. Ко второму чтению из-под действия этого законопроекта члены другого думского комитета (по информполитике) решили разрешить зарегистрированным СМИ самостоятельно удалять фейковые новости в течение суток после получения уведомления от Роскомнадзора.

Кроме того, положения новой редакции ст. 13.15 КоАП не будут действовать на новостные агрегаторы.