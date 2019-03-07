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МВД утвердило список потенциально опасных собак

22:13 7.03.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Министерство внутренних дел разработало проект постановления правительства, которым утверждается список потенциально опасных собак, выгул которых без намордника и поводка будет запрещен. 

Как пояснили в ведомстве, проект постановления служит «логическим продолжением» принятого в конце минувшего года закона «Об ответственном обращении с животными». 28 декабря этот закон подписал президент Владимир Путин.

Ч. 6 ст. 13 закона запрещает выгуливать потенциально опасных собак без намордника и поводка независимо от места выгула. Исключением считаются случаи, если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу. При входе на такую территорию в обязательном порядке должна быть сделана предупреждающая надпись о наличии подобной собаки, пишет РБК.

Всего в предлагаемом списке 69 пород собак. Среди них — американский бульдог, доберман-пинчер, кавказская овчарка, московская сторожевая, немецкая овчарка, немецкий дог, питбульмастиф, стаффордширский бультерьер, ризеншнауцер, ротвейлер, черный терьер, шарпей и другие. В список включены также гибриды и метисы всех указанных в нем пород.

По мнению председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, новые требования предназначены скорее для хозяев и не накладывают ограничений на самих животных, выгул которых будет продолжаться на общих основаниях.

По словам депутата, 21 марта содержание списка будет обсуждаться с экспертами на слушаниях в Государственной думе.

Темы: Животные, МВД России
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Комментарии читателей
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08.03.2019, 09:36
Гость: РУСЬ

Пора надеть шестиконечные намордники на собак и их хозяев в Кремле и бизнесе России.И отвести их на живодерню
08.03.2019, 08:38
Гость: Эд

+ надо ввести налог на содержание всех срущих на улицах собак
08.03.2019, 08:05
Гость: такс

Может сначала убрать с улицы бездомных собак хотя и этот запрет правильный
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