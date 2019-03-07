Волгоградский депутат назвал получающих низкие пенсии тунеядцами и алкашами

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Депутат Волгоградской областной думы от "Единой России" Гасан Набиев заявил, что пенсии в 8 тыс. рублей получают «тунеядцы и алкаши».

«Малоимущий сам себя создал, малоимущим стал. Он мог бы стать нормальным человеком», — сказал Набиев. По его мнению, у тех, кто «работал нормально», пенсия составляет около 20 тыс. рублей. Так, депутат утверждает, что бывшие сотрудники предприятия, которым он руководил, получают 16—20 тыс.

Встреча была посвящена проекту о социальных доплатах к пенсии неработающих пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума.

Позже Гасан Набиев попросил прощения за эти высказывания. "Я прошу прощения у всех, кого совершенно справедливо возмутило мое неточное высказывание по поводу пенсий", - цитирует Набиева РИА Новости. Автор высказывания пояснил, что в качестве примера приводил ситуацию с работниками его предприятия, что, признал он, было некорректно.