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Волгоградский депутат назвал получающих низкие пенсии тунеядцами и алкашами

07:52 7.03.2019
Гасан Набиев. Стоп-кадр из видео

Депутат Волгоградской областной думы от "Единой России" Гасан Набиев заявил, что пенсии в 8 тыс. рублей получают «тунеядцы и алкаши».

«Малоимущий сам себя создал, малоимущим стал. Он мог бы стать нормальным человеком», — сказал Набиев. По его мнению, у тех, кто «работал нормально», пенсия составляет около 20 тыс. рублей. Так, депутат утверждает, что бывшие сотрудники предприятия, которым он руководил, получают 16—20 тыс.

Встреча была посвящена проекту о социальных доплатах к пенсии неработающих пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума. 

Позже Гасан Набиев попросил прощения за эти высказывания. "Я прошу прощения у всех, кого совершенно справедливо возмутило мое неточное высказывание по поводу пенсий", - цитирует Набиева РИА Новости. Автор высказывания пояснил, что в качестве примера приводил ситуацию с работниками его предприятия, что, признал он, было некорректно.

Темы: Положение пенсионеров в России
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Комментарии читателей
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07.03.2019, 14:09
Гость: не надо ля-ля

Я их не выбирал, а уж подтасовки на выборах зашкаливают. Самозванцы.
07.03.2019, 14:07
Гость: обычные самозванцы

Насколько помню именно в Волгограде было дело даже голосов не считали на выборах. Ныне в стране правят самозванцы назвавшиеся депутатами и др. нехорошими словами.
07.03.2019, 13:49
Гость: Зоя

А у меня, тунеядки, вымарали 7 лет трудового стажа. И сейчас я имею, всю жизнь проработав, после всех обалденных прибавок и индексаций,
пенсию 11 800 руб.
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