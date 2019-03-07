Путина встревожила активная разведка у границ России

13:38

Другие страны ведут активную разведку у российских границ. Эту проблему президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил ТАСС его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По словам Пескова, президент обсудил «возросшую интенсивность военно-разведывательной деятельности иностранных государств у границ РФ». Он добавил, что на совещании также поднимались «актуальные вопросы социально-экономического развития России», не уточнив детали.

Одной из тем международной политики стала ситуация в Сирии. В частности, обсуждалось положение дел в лагере Эр-Рукбан. В Минобороны РФ ранее сообщали, что американцы фактически блокировали выход оттуда беженцев. Они не пропускают автобусы для эвакуации и отказываются обеспечить безопасность перемещения гуманитарных колонн.

Отмечается, что в совещании участвовали премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Среди силовиков на совещании также присутствовали руководители ФСБ и СВР — Александр Бортников и Сергей Нарышкин.

