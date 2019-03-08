Женщины, определившие будущее России

Наша страна отнюдь не такая «мужская», как это может показаться на первый взгляд

Россия регулярно подвергается нападкам феминисток за то, что мы, мол, «ретрограды», притесняющие женщин, и что вся власть у нас якобы захвачена мужчинами. Однако историки, слыша подобные обвинения, лишь саркастично улыбаются. На самом деле, в мире можно найти немного стран, в истории которых столько судьбоносных решений было бы принято мудрыми и прекрасными женщинами, как в России...

Княгиня Ольга

Говоря о выборе цивилизационного вектора и крещении Руси, мы всегда первым делом вспоминаем князя Владимира. Конечно, его заслуги умалять нельзя, но справедливости ради нужно отметить, что массовую христианизацию Руси начал все-таки не он, а его бабушка – княгиня Ольга.

Существуют версии как о псковском, так и о болгарском происхождении княгини. Вышла замуж за князя Игоря она, скорее всего, достаточно рано. Когда их сыну Святославу было всего три года, Ольга овдовела. Ее мужа убили представители могущественного племени древлян, недовольного объемом затребованной князем дани. Если бы княгиня «по-женски» стушевалась в этой ситуации, то Рюриковичи вряд ли бы остались правящей династией, и из-под киевской власти, скорее всего, разбежались бы все «данники». Однако Ольга вместо этого сурово наказала древлян, уничтожив их столицу Искоростень и лишив само племя какой-либо «автономии». Фактически она тем самым запустила процесс «централизации» Руси и убедила дружину своего мужа, что ей можно доверять.

Даже после достижения Святославом совершеннолетия Ольга еще долгое время де-факто управляла Киевом, пока ее сын пропадал в далеких походах. В ходе визита в Константинополь Ольга (судя по всему, первой из восточнославянских правителей) приняла крещение. И хотя сын не захотел последовать ее примеру, количество христиан на Руси резко возросло, создав духовный базис уже для официального крещения страны Владимиром.

Ольга – одна из пяти женщин в истории, причисленных к лику святых равноапостольных. По большому счету, во многом именно благодаря ей Русь избрала тот цивилизационный путь, по которому следует до наших дней.

Две Екатерины

XVIII столетие было для России «женским веком». Оно принесло стране целую плеяду императриц. Наиболее влиятельной из них оказалась Екатерина II. Ее личность можно оценивать по-разному. Царицу критикуют за «нерусское» происхождение и обилие фаворитов. Однако следует отдать должное ее интеллекту и умению блестяще расставлять вокруг себя кадры.

Екатерина II сумела провести эффективную реформу системы государственного управления. При ней были разгромлены Турция и Речь Посполитая. Россия, наконец, вернула себе западнорусские земли, а также присоединила Крым, Новороссию и Польшу. Императрица образовала 29 новых губерний и построила 144 города. Численность населения России при ней выросла в полтора раза, превзойдя все европейские страны. Армия увеличилась в два раза, флот – в четыре. Государственные доходы взлетели с 16 млн рублей до 69.

При Екатерине стремительно продвинулись по картерной лестнице такие выдающиеся личности, как Григорий Потемкин и Александр Суворов. Близкой подругой Екатерины II некоторое время была ее тезка – княгиня Екатерина Дашкова, первая в мире женщина, руководившая Академией наук (она возглавляла Российскую императорскую академию). Кроме того, Дашкова стала также первой в истории женщиной-членом Американского философского общества.

Софья Ковалевская

Софья Ковалевская родилась в Москве в 1850 году в семье знаменитого артиллериста Василия Корвин-Круковского. Еще в детстве она заинтересовалась математикой, но отец не желал давать дочери образования. Поэтому она заключила фиктивный брак с молодым ученым Владимиром Ковалевским, который впоследствии ее искренне полюбит.

С 1869 года Софья училась в германских университетах. В Европе увлеклась идеями утопического социализма. В 1874-ом она защитила докторскую диссертацию. Через семь лет она стала членом Московского математического общества, а 1884 году – первой в мире женщиной-профессором математики (в Стокгольмском университете). Ковалевская открыла третий классический случай разрешимости задачи о вращении твёрдого тела вокруг неподвижной точки.

Александра Коллонтай

К личности Александра Коллонтай можно относиться по-разному, но, вне всяких сомнений, она была выдающимся деятелем своей эпохи. Родившись во влиятельной дворянской семье (отец – генерал Михаил Домонтович) и получив прекрасное образование, она в 1890-е годы, тем не мене, присоединилась к социалистическому движению. В 1905-ом познакомилась с Владимиром Лениным.

Принимала участие сначала в европейском, а с 1917 года – и в российском революционном движении. После победы революции получила от Ленина пост народного комиссара общественного призрения в первом составе Совета народных комиссаров. Таким образом, она стала первой в мировой истории женщиной-министром.

Коллонтай часто оказывалась в оппозиции к руководству большевиков, и, в конце концов, испортила отношения с Лениным. В 1922 году она перешла на дипломатическую работу, став второй в мире женщиной-послом. Работала в Норвегии, Мексике и Швеции. Оказала значительную помощь советскому руководству в годы Второй мировой войны.

Женщины-герои

Людмила Павличенко

95 женщин были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Их подвиги оказали огромное влияние на историю нашей страны.

Боец партизанского отряда специального назначения Зоя Космодемьянская погибла от рук нацистских палачей 29 ноября 1941 года. Девушку жестоко пытали, а затем – казнили. Ее поймали в ходе совершения диверсии в захваченном гитлеровцами селе. Несмотря на жестокие пытки, она так и не выдала гитлеровцам никакой информации о своем задании и отряде. Ее мужество стало примером для миллионов советских солдат. Увидев, что даже хрупкая девушка готова пойти на все ради Родины, они били врага до последнего.

Самой результативной женщиной-истребителем Второй мировой войны стала Лидия Литвяк. Хрупкая девушка одержала 12 личных побед в воздушных боях и 4 – в группе. Она совершила 186 боевых вылетов и провела 69 боёв. Погибла 1 августа 1943 года.

А вот самой результативной женщине-снайперу в мировой истории – Людмиле Павличенко – удалось не только повоевать на фронте, но и выступить в роли дипломата. В 1941 – 1942 годах при защите Одессы и Севастополя Павличенко уничтожила не менее 309 гитлеровских военнослужащих. После тяжелого ранения она была эвакуирована на «Большую землю». А затем в составе делегации советской молодежи посетила Канаду и США. Там она произнесла свои знаменитые слова: «Мне 25 лет, на фронте я успела уничтожить 309 фашистских захватчиков. Не кажется ли вам, джентльмены, что вы слишком долго прячетесь за моей спиной?». Реакция американцев на ее подвиги, по мнению историков, существенно увеличила поддержку идеи открытия второго фронта.

Список можно продолжать еще долго. Но и без этого ясно – хотя русские женщины прекрасно хранят домашние очаги, в самые сложные моменты истории они готовы встать на защиту родной земли, а если что – и выбрать для нее нужное будущее...

