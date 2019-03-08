В Донецке прогремел мощный взрыв
Фото с сайта dnmchs.ru
В пятницу, 8 марта, в Кировском районе столицы ДНР в многоэтажке прогремел мощный взрыв.
Об этом сообщает «Русская весна» со ссылкой на пресс-службу МЧС Донецкой Народной Республики.
«Сегодня в Кировском районе Донецка по улице Петровского произошел взрыв бытового газа в квартире девятиэтажного дома.
В результате взрыва пострадал мужчина, он был госпитализирован в городскую больницу», - заявили в ведомстве.
Уточняется, что взрывом в квартире были повреждены потолок, стекла, двери и мебель. На место происшествия прибыли группы спасателей со специальной техникой.