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В Донецке прогремел мощный взрыв

15:30 8.03.2019
Фото с сайта dnmchs.ru
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В пятницу, 8 марта, в Кировском районе столицы ДНР в многоэтажке прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщает «Русская весна» со ссылкой на пресс-службу МЧС Донецкой Народной Республики.

«Сегодня в Кировском районе Донецка по улице Петровского произошел взрыв бытового газа в квартире девятиэтажного дома.

В результате взрыва пострадал мужчина, он был госпитализирован в городскую больницу», - заявили в ведомстве.

Уточняется, что взрывом в квартире были повреждены потолок, стекла, двери и мебель. На место происшествия прибыли группы спасателей со специальной техникой.

Темы: Донецк
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Комментарии читателей
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08.03.2019, 18:39
Гость: Л.И.

Слава КПСС!
08.03.2019, 17:45
Гость: Тать

Это российский газ взорвался.
08.03.2019, 17:32
Гость: такс

У нас его не бадяжат
Все комментарии (12)
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