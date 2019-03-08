Какое послание Алферов оставил Путину?

Наш последний Нобелевский лауреат написал предсмертное письмо президенту России, но его содержание остается тайной, о которой можно только гадать

Умер академик Жорес Алферов, наш последний Нобелевский лауреат. А новых, я думаю, не будет из-за отсутствия исследований достойного уровня и невостребованности науки нынешней властью. Отмеченная престижной премией работа Алферова по полупроводниковым гетероструктурам тоже сделана не в современной России, датируется 1960-ми годами. Последний Нобелевский лауреат оставил предсмертное письмо нынешнему президенту России, но его содержание остается тайной, о которой можно только гадать.

Фото с сайта kremlin.ru

О чем мог бы написать Алферов? Больных тем много. Российский научный фонд объявил о том, что заморожено финансирование 300 проектов по программе приоритетных для государства научных направлений, которые утверждены правительством. Причина — РНФ не получил из бюджета 7,3 миллиарда рублей. В числе прочего остановлены госпрограммы поддержки молодых ученых. При этом мы часто слышим, что денег в казне хоть залейся, ведомства даже не все отпущенные на 2018 год средства сумели израсходовать.

Если это не эксперимент чиновников над учеными, то смысл обезвоживания науки непонятен. Ведь научно-технологический рывок, модернизация, курс на инновации президент неоднократно объявлял стратегическим направлением развития России. Или во власти существуют тайные знаки с одного этажа на другой о том, как воспринимать публичные заверения и что делать на самом деле?

Стоит напомнить, что во время спорной и жесткой реформы Академии наук правительство всячески рекламировало переход на систему грантов. Многие маститые ученые, в том числе Жорес Алферов, зная родные реалии, выражали сомнение в том, что гранты поднимут нашу науку. Так и есть, система грантов в России мутирует и превращается в вериги. В среднем на гранты приходится две трети зарплаты в научных коллективах. До отчета по грантам в 2019 году остается три месяца. Как ни вертись, уже не успеть закупить оборудование, провести эксперимент, обработать результат и подготовить отчет. Получается, что в науке, как в бизнесе, самое опасное — работать с государственными деньгами.

Жорес Алферов был одним из авторов письма десяти академиков об опасности клерикализации общества. Последний Нобелевский лауреат мог бы теперь обратить внимание президента на собрание Научно-образовательной теологической ассоциации, которое только что прошло в МГУ, главном образовательном центре России, стремящемся войти в сотню лучших университетов мира.

На этом форуме было объявлено, что теология должна преподаваться не только в духовных, но и в светских вузах, чего не было даже в царской России. Вести этот предмет должны священнослужители. И уже готовы «паспорта» теологических курсов православия, иудаизма и ислама. Они получили одобрение чиновников Минобрнауки и всех конфессий.

Председательствовал на форуме ректор МГУ академик Виктор Садовничий, что придавало мероприятию вес и обещало исполнение предначертаний.На форуме также присутствовал нерядовой сотрудник управления президента РФ по внутренней политике Сергей Мельников, который с трибуны заявил: «У этой области знания большой потенциал научного развития. И в будущем этот аспект будет приобретать все большее значение». А потом продолжил: «В то время как на Западе идет нарушение прав человека и деградация духовно-нравственных основ, у России есть шанс стать основой для сохранения в мире духовно-нравственных ценностей». Очень жаль, что в самой влиятельной ветви российской власти есть важные сотрудники, которые придерживаются откровенно консервативных и архаичных взглядов на пути развития России.

Уверен, если бы такая публика определяла пути прогресса в ту эпоху, когда Алферов был молодым, никаких полупроводниковых гетероструктур в принципе бы не появилось. По крайней мере, в нашей стране. Кстати, Алферов так говорил о своем вкладе в науку: «Раньше кристаллы делал Бог, а теперь человек». Я вот думаю, что в МГУ сегодня эти слова сочли бы еретическими.

Тем временем, глава управления Федеральной службы судебных приставов по Омской области пообещал навести порчу на следователя по особо важным делам, поскольку является потомственным колдуном. Состоялась ли сделка со следствием на потусторонних материях, неизвестно. Пресса в эпоху кризиса переполнена рецептами того, как зарядить банковскую карту на деньги. Последняя сенсация: яростный спор российских шаманов вокруг жертвоприношения верблюдов. Это было бы забавным фактом из области этнографии, если бы не информация о том, что все больше представителей российской элиты втайне занимаются оккультизмом и совершают эзотерические обряды.

Мое личное мнение: мы живем в эпоху внутреннего нашествия варваров…

Последний Нобелевский лауреат давно не встречался с президентом, хотя они земляки. Но недавно к президенту пришла вице-премьер Татьяна Голикова, тоже доктор наук и профессор. Голикова рассказала, как они с президентом в столбик считали пенсии российских граждан. Видимо, эта сценка должна была пробудить в душе граждан трогательные чувства, просто «Ленин в шалаше». А по сути, это издевательство. В эпоху цифровой революции на коленке решать сложнейшие государственные задачи, от которых зависят судьбы миллионов людей, — это признак несомненного интеллектуального упадка. Хоть арифмометр взяла бы вице-премьер. Кстати, самый популярный в СССР арифмометр назывался «Феликс» — президенту было бы приятно.

Многое мог бы сказать Жорес Алферов президенту. В год первого избрания Путина Нобелевский лауреат сказал мне, что Россия — страна оптимистов, потому что все пессимисты давно уехали. Любопытно, изменился ли его взгляд на этот вопрос? Родня российской элиты давно перекочевала на Запад, кем следует считать глав семейств, которые тянут тяжелую лямку на родине?

По поводу элиты на одном торжестве Алферов поднял бокал и сказал, что его содержимое принадлежит всего пяти процентам российского общества, а ножка, на котором держится бокал, — весь народ, только ему ничего не досталось. Мне показалось, высокое собрание сделало вид, что намек не понят.

А еще Алферов сказал мне однажды, что наше отставание в науке — не следствие слабости русских ученых и никак не проявление непутевого русского характера, а результат дурацкого реформирования страны. Но ведь реформирование, мы это слышим каждый день, продолжается. Или оно перестало быть дурацким? А если перестало, то в какой момент крен выправился? Ответов уже не узнаем…