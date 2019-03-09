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МИД заявил о попытке работника посольства США пронести мину в Шереметьево

19:22 9.03.2019
Аэропорт Шереметьево © KM.RU, Кирилл Зыков
Аэропорт Шереметьево © KM.RU, Кирилл Зыков
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Сотрудник посольства США пытался пронести в багаже в аэропорт Шереметьево в субботу утром мину со взрывателем, но без взрывчатого вещества. Об этом ТАСС сообщили в МИД РФ.

Как отметили в российском дипведомстве, Вашингтон старается протестировать надежность обеспечения безопасности России не только извне, регулярно устраивая провокационные рейды боевых кораблей и самолетов около границ России, но и изнутри.

"Утром 9 марта на входе с улицы в терминал D московского аэропорта Шереметьево при просвечивании багажа работника посольства США был выявлен предмет, похожий на минометную мину, - заявил собеседник агентства. - Вызванные взрывотехники подтвердили, что это действительно мина со взрывателем, но без взрывчатого вещества, хотя его следы присутствовали внутри корпуса".

Сотрудник американской дипмиссии, как информировали в МИД, отбывал из России по завершении командировки и утверждал, что приобрел пустую мину "для личной коллекции". "Поскольку американец в результате опоздал на рейс, ему помогли переоформить билет, и в 14:35 он беспрепятственно вылетел в Нью-Йорк. Без мины", - указали в министерстве.

Темы: В России
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Комментарии читателей
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09.03.2019, 22:44
Гость: за попытку проноса боевой мины

не боевой.
09.03.2019, 22:44
Гость: Вариант

для следующего MH17, надеюсь, продавца возьмут за жабры.
09.03.2019, 22:43
Гость: Бобориха

Может надо было американца арестовать и провести расследование, а потом обменять на Бутину хотя бы? Имхо
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