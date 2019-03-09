В Петербурге мать-одиночку с инвалидностью могут лишить прав на двоих детей

14:09

В органах опеки сочли, что она не справляется с материнскими обязанностями, и забрали детей в середине января

В Санкт-Петербурге 11 марта состоится суд об ограничении в родительских правах матери-одиночки Олеси Уткиной. Женщина — инвалид по слуху. В органах опеки сочли, что она не справляется с материнскими обязанностями, и забрали детей в середине января.

© Фото из личного архива

Как отмечают правозащитники, помогающие Олесе, анкеты сына и дочери Уткиной уже размещены в федеральной базе детей-сирот, хотя судебное заседание ещё не состоялось. По словам самой матери, детей забрали после того, как она не открыла дверь педиатру, которая пришла к заболевшей дочери.

В ночь на 14 января женщина не спала: сын капризничал, а утром дочь проснулась с высокой температурой. Олеся сразу вызвала врача, дала девочке лекарства. Потом уложила детей в постель и сама легла рядом.

Уткина с детьми живёт в коммунальной квартире. И когда пришла врач, в общий коридор её пустили соседи. Однако войти в комнату Олеси медик не смогла — стук в дверь женщина не услышала.

По словам Уткиной, соседи заявили врачу, что она спит пьяная. Олеся утверждает, что семья, проживающая в соседней комнате, давно пытается выжить её из квартиры.

Врач позвонила в органы опеки и в отдел по делам несовершеннолетних МВД. Позднее им открыла дверь дочь Олеси, которая проснулась от криков и сильного стука в дверь, она же разбудила маму.

«Я проснулась, увидела педиатра, выскочила из кровати и тут же увидела ещё и инспектора по делам несовершеннолетних. Я растерялась от неожиданности и непонимания того, что происходит. Стала извиняться перед теми, кто пришёл, что уснула, и пыталась объяснить им, что я не слышу», — рассказала RT Олеся.

По словам женщины, её направили в отделение полиции, чтобы она написала объяснительную. Когда Олеся вернулась домой, детей не было. Сотрудники отдела опеки и попечительства округа Сосновское увезли их в больницу, где они должны были находиться до принятия решения о временном ограничении Уткиной в родительских правах.

РАЗЛУКА С МАТЕРЬЮ

По словам президента ассоциации «Ребёнок дома» Марии Эрмель, которая помогает Олесе Уткиной бороться за детей, в акте, составленном сотрудниками опеки 14 января, говорится, что дети «неухоженные», «были в пижамах», а «девочка — растрёпанная, со вчерашней косичкой на голове». При этом ребёнок проснулся с высокой температурой и всё утро провёл в кровати. На тумбочке, по словам представителей органов опеки, у Олеси лежали нож и продукты.

На протяжении полутора месяцев Олеся Уткина проводила всё время в больнице с детьми. 22 февраля женщине пришлось отлучиться, чтобы пройти комиссию по слуху для продления инвалидности. Когда она вернулась, в палате, по её словам, дочери не было. Медсёстры сообщили Олесе, что девочку перевели в Центр содействия семейному воспитанию №2.

«Сотрудники детского дома вывели ребёнка из больницы в тапках, без верхней одежды и шапки! На улице был февраль! Дочку загрузили в машину и увезли. В детском доме сказали, что вещи в палате не нашли, хотя они были в шкафчике», — возмущается мать.

На следующий день сына Уткиной перевели в социальный бокс и ограничили время для встреч с матерью двумя часами в день. Позднее выяснилось, что мальчика собираются перевести в дом ребёнка. Мать умоляла врачей не забирать сына до суда, но 5 марта его увезли из больницы.

БЫЛИ ОСНОВАНИЯ

Пресс-секретарь уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге Олег Алексеев заявил RT, что по закону органы опеки имели право перевести детей Олеси Уткиной в другие учреждения.

«Это нормально, особенно если у детей нет медицинских показаний находиться в больнице. У мальчика в данном случае генетическое заболевание, но не все заболевания предполагают стационар», — пояснил Алексеев.

По его словам, семья давно находилась в поле зрения органов профилактики, а в момент изъятия детей у Олеси их жизнь и здоровье были под угрозой.

«На маму оформлено достаточно много свидетельств о ненадлежащем выполнении родительских обязанностей. Мы не можем говорить подробностей, это частная жизнь семьи. Наш специалист был на всех совещаниях, претензии там более чем обоснованные, и это не один эпизод», — рассказал он.

Мария Эрмель, в свою очередь, подчёркивает, что женщина прошла обследование у нарколога и психиатра сразу после того, как у неё отобрали сына и дочь.

«У нас совершенно нет желания отдавать детей алкоголичке. Но в данном случае — абсолютно прекрасные дети, и за ними явно ухаживают. У мальчика, к примеру, серьёзное орфанное заболевание, он бы просто не выжил без должного ухода», — подчеркнула Эрмель.

ПОМОЧЬ МАТЕРИ

Правозащитники отмечают, что семью фактически разлучили ещё до суда о лишении Уткиной родительских прав. Первое заседание по этому вопросу состоится в Выборгском районном суде 11 марта.

Интересы семьи будет представлять юрист, предоставленный Северо-западной ассоциацией «Ребёнок дома». К делу также привлечены специалисты аппарата уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге. Благодаря помощи общественных организаций женщина написала ходатайство об отмене решения отнять у нее детей.

Уткина готова переехать с сыном и дочерью в кризисный приют «Мама рядом». Место в нём ей пообещал предоставить благотворительный фонд «Дети ждут». Женщина и двое её детей смогут жить там на протяжении 1,5 года.

За это время Олесе также помогут решить проблему со слухом — с её диагнозом показана операция, которая позволит ей больше не пользоваться аппаратом, доставляющим массу неудобств.

По словам пресс-секретаря уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге Олега Алексеева, есть и другой способ вернуть детей в семью. Для этого бабушка может оформить опеку над внуками.

5 марта мать Олеси Уткиной уже подала в опеку необходимые документы.

Пресс-секретарь уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге Олег Алексеев подчеркнул, что при рассмотрении подобных дел суд всегда стремится сохранить семью.

«Разумеется, во всех таких делах приоритет отдаётся сохранению семьи. Нет такого, что детей хотят непременно отобрать. При этом они не должны подвергаться опасности. В данном случае надо попытаться создать условия, чтобы мама смогла вернуться к нормальному образу жизни», — отметил представитель детского омбудсмена.

Автор: Екатерина Суслова