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В Москве проходит митинг против изоляции рунета

15:00 10.03.2019
Фото: Cannibalica Twitter
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На проспекте Академика Сахарова в Москве начался митинг против изоляции рунета. Его участники выступают против законопроекта о суверенном интернете, который в феврале был одобрен Госдумой в первом чтении. Акция согласована с властями, ее организатором является Либертарианская партия.

По данным проекта «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на массовых мероприятиях, к 13.45 через рамки металлоискателей на территорию митинга прошли 1800 человек. Отмечается, что входящий поток через рамки увеличивается.

Еще до начала акции были задержаны 16 человек, в том числе трое несовершеннолетних, пишут «Ведомости» со ссылкой на сообщение «ОВД-инфо». Причина задержания пока не называется. По словам зампредседателя Либертарианской партии Кирилла Самодурова, восемь человек задержали за раздачу воздушных шариков. 

Законопроект о суверенном интернете наделяет Роскомнадзор полномочиями определять правила маршрутизации интернет-трафика российских операторов и контролировать их соблюдение. Также Роскомнадзор будет следить за тем, чтобы через зарубежные узлы связи транзитом проходил минимум внутрироссийского трафика. Управлять сетями в критических ситуациях должен будет специальный центр, созданный в подведомственной Роскомнадзору радиочастотной службе.

Темы: Москва, Акции протеста и демонстрации в России
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Комментарии читателей
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10.03.2019, 22:23
Гость: Иван простак

Это предатели. Эти митингующие. В чем суть вопроса.
«– Все 13 серверов находятся в странах НАТО, в случае отключения этих корневых серверов все население России не в состоянии общаться ни внутри страны, ни внешне»....., маршрутизаторы имеют одну языковую привязку»
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США уже ОТКЛЮЧАЛИ ИНТЕРНЕТ в Ираке и Сирии
в разгар конфликтов. Закон призван создать систему на случай отключения интернета. Эти люди митингуют за зависимость от США и против безопасности России.
10.03.2019, 22:02
Гость: Европеец

Точно. За мной всегда стоит мужик из госдепа.
10.03.2019, 21:17
Гость: "Откровенно

буйных мало - вот и нету вожаков!" (с)
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