В Москве проходит митинг против изоляции рунета

15:00

На проспекте Академика Сахарова в Москве начался митинг против изоляции рунета. Его участники выступают против законопроекта о суверенном интернете, который в феврале был одобрен Госдумой в первом чтении. Акция согласована с властями, ее организатором является Либертарианская партия.

По данным проекта «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на массовых мероприятиях, к 13.45 через рамки металлоискателей на территорию митинга прошли 1800 человек. Отмечается, что входящий поток через рамки увеличивается.

Еще до начала акции были задержаны 16 человек, в том числе трое несовершеннолетних, пишут «Ведомости» со ссылкой на сообщение «ОВД-инфо». Причина задержания пока не называется. По словам зампредседателя Либертарианской партии Кирилла Самодурова, восемь человек задержали за раздачу воздушных шариков.

Законопроект о суверенном интернете наделяет Роскомнадзор полномочиями определять правила маршрутизации интернет-трафика российских операторов и контролировать их соблюдение. Также Роскомнадзор будет следить за тем, чтобы через зарубежные узлы связи транзитом проходил минимум внутрироссийского трафика. Управлять сетями в критических ситуациях должен будет специальный центр, созданный в подведомственной Роскомнадзору радиочастотной службе.