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В Москве обнаружили девочку, запертую в квартире

22:37 10.03.2019
Фото: СКР

Полицейские проводят проверку после обнаружения 5-летней девочки, запертой в квартире на Ленинградском шоссе. 

«10 марта 2019 г. на службу «02» поступило сообщение о плаче и крике ребенка в одной из квартир на Ленинградском шоссе. Прибывшими на место сотрудниками полиции было установлено, что в квартире находится ребенок один. Дверь была вскрыта при помощи сотрудников МЧС. Ребенок был передан в медучреждение», - цитирует сообщение пресс-службы Главного управления МВД России по столице Агентство городских новостей «Москва».

В кратчайшие сроки была установлена и доставлена в отдел полиции мать девочки. По данным следствия, ребенок с признаками анорексии, на шее которого было вросшее в кожу украшение, был обнаружен в квартире жилого дома, расположенного по Ленинградскому шоссе. Девочку, предварительно с отсутствием социальных навыков, экстренно госпитализировали в местную больницу.

СКР опубликовал видео из этой квартиры. На кадрах видны горы мусора, немытая посуда, сломанная техника и мебель, грязные окна. В этих условиях 5-летняя девочка подолгу находилась одна. 

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.2 ст.105 Уголовного кодекса РФ (покушение на убийство), сообщает ИА REGNUM.

 

Темы: Москва, Проблемы материнства и детства в России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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11.03.2019, 01:40
Гость: Гость

Надо ввести обязательную ежегодную проверку условий содержания детей лет до 7. А потом школа.
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