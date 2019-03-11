Сергея Зверева вызвали в полицию после одиночного пикета в защиту Байкала

19:35

Стилиста Сергея Зверева вызвали в полицию для составления протокола об административном правонарушении после того, как он провел одиночный пикет на Красной площади в защиту Байкала.

Фото со страницы Сергея Зверева в Instagram

Сергей Зверев опубликовал на своей странице в Instagram фото повестки из полиции, в которой говорится о совершенном административном правонарушении и требованием явиться 24 апреля к 11.00 в отдел полиции Китай-город УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве.

Соответствующая статья Кодекса об административных правонарушениях - о нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования - предусматривает наказание в виде штрафа до 20 тысяч рублей либо до 40 часов обязательных работ.

Сергей Зверев провел одиночный пикет у стен Кремля. Стилист, надев золотую корону и позолоченную куртку, вышел на улицу с плакатом с надписью «Я против строительства завода на Байкале».

Строительство завода по розливу байкальской воды в Иркутской области началось в январе 2019 года, напоминает НТВ. Первый этап производства планируют запустить в 2019 году, второй и третий — до 2021 года.