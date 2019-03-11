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Сергея Зверева вызвали в полицию после одиночного пикета в защиту Байкала

19:35 11.03.2019

Стилиста Сергея Зверева вызвали в полицию для составления протокола об административном правонарушении после того, как он  провел одиночный пикет на Красной площади в защиту Байкала.

 Фото со страницы Сергея Зверева в Instagram

Сергей Зверев опубликовал на своей странице в Instagram фото повестки из полиции, в которой говорится о совершенном административном правонарушении и требованием явиться 24 апреля к 11.00 в отдел полиции Китай-город УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве.

Соответствующая статья Кодекса об административных правонарушениях - о нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования - предусматривает наказание в виде штрафа до 20 тысяч рублей либо до 40 часов обязательных работ.

Сергей Зверев провел одиночный пикет у стен Кремля. Стилист, надев золотую корону и позолоченную куртку, вышел на улицу с плакатом с надписью «Я против строительства завода на Байкале». 

Строительство завода по розливу байкальской воды в Иркутской области началось в январе 2019 года, напоминает НТВ. Первый этап производства планируют запустить в 2019 году, второй и третий — до 2021 года.

Темы: Правоохранительные органы в России, Акции протеста и демонстрации в России
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Комментарии читателей
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11.03.2019, 21:32
Гость: Респект

ну что приехали? Зверев не испугался выйти... а москвичи? позорище.
Зверев в армейке служил в отличие от некоторых
11.03.2019, 20:56
Гость: Гоги с Таганроги

Не обижайте Си рожу , он хороший. А турма будет один мест болит.
11.03.2019, 20:22
Гость: Иван Стотысячный

Вот она настоящая свобода и демократия к которой мы так долго и мучительно шли.
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