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В Думу внесен проект, запрещающий коллекторам работать с долгами по ЖКХ

13:45 11.03.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Депутат Ирина Яровая внесла в Госдуму законопроект, запрещающий передачу коллекторам права на работу с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам. Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента.

Прямой запрет на передачу коллекторам права на работу с долгами по ЖКХ, говорится в пояснительной записке, «имеет важнейшее социальное значение».

В ноябре «Коммерсант» писал, что коллекторы рассматривают возможность более активно заниматься взысканием долгов по ЖКХ. В статье приводились данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, согласно которым коллекторам передается не более 5% от общей задолженности населения по ЖКХ.

Минстрой оценивал долг по ЖКХ, по состоянию на сентябрь 2018 года, в 535 миллиардов рублей.

Ирина Яровая — соавтор нескольких законопроектов, вызывавших большой резонанс, в том числе пакета так называемых антитеррористических поправок, которые, в частности, предоставили правоохранительным органам доступ к переписке пользователей, включая зашифрованную. 

Темы: Министерство строительства и ЖКХ РФ, Жилищно-коммунальное хозяйство в России, Законотворческая деятельность в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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11.03.2019, 20:16
Гость: Авы

не догадываетесь кому принадлежат коллекторские организации? После уничтожения Ельциным КГБ руками верхушечной части самого КГБ, в РФ остался только один хозяин "государственных" спецслужб и полувоенных организаций - это ЦРУ в лице руководителей этих служб- резидентов ЦРУ с внутренней люмпен-агентурой.
11.03.2019, 20:08
Гость: Коллекторы

это подмена службы судебных приставов, но без суда и следствия, это мафиозно - западное устройство прошлого века должно быть вообще закрыто.
11.03.2019, 19:01
Гость: Татьяна Алексеевна

Сейчас разговор про коллекторов. Будет тема про ЖКХ,выскажусь.
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