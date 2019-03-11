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Полиция с ночи начала рейд на московских рынках «Москва» и «Садовод»

09:59 11.03.2019
Сотрудники полиции
© KM.RU, Илья Шабардин
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Столичные правоохранительные органы проводят проверки на московских рынках "Москва" и "Садовод", пишет "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

"Рейды проходят на рынках, в частности - ТЦ "Москва" в Люблино и на территории "Садовода" на юго-востоке города", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что правоохранительные органы с трех часов ночи проводят операцию совместно с сотрудниками миграционной полиции.

По его словам, причиной рейдов могли стать конфликты между мигрантами в столице в минувшие выходные, привлекшие внимание правоохранительных органов.

Он не исключил, что на территории рынков могут также искать криптовалютные фермы.

Темы: Москва, МВД России
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Комментарии читателей
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11.03.2019, 15:07
Гость: Татьяна Алексеевна

ОТВАЛИ!
11.03.2019, 12:55
Гость: боящиеся западного осуждения власти

Они не боятся западного осуждения. Они и есть Запад.
11.03.2019, 12:54
Гость: Уточните, кто сравнивал "весьвосток"?

Что это Вы взялись безличные формы писать?
Называйте имена, даты и контекст. Или боитесь, что цитатки Ваши развалятся?
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