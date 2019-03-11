Полиция с ночи начала рейд на московских рынках «Москва» и «Садовод»

09:59

Столичные правоохранительные органы проводят проверки на московских рынках "Москва" и "Садовод", пишет "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

"Рейды проходят на рынках, в частности - ТЦ "Москва" в Люблино и на территории "Садовода" на юго-востоке города", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что правоохранительные органы с трех часов ночи проводят операцию совместно с сотрудниками миграционной полиции.

По его словам, причиной рейдов могли стать конфликты между мигрантами в столице в минувшие выходные, привлекшие внимание правоохранительных органов.

Он не исключил, что на территории рынков могут также искать криптовалютные фермы.