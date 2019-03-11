Минпросвещения выступило против создания сайта для жалоб

16:09

Министерство просвещения России не считает правильным создание интернет-ресурса, на котором родители школьников смогли бы жаловаться на противоправные действия учителей и других учеников.

"Конфликтные ситуации, безусловно, встречаются, как и ранее, в стенах наших школ, но что бы ни происходило, это не остается без рассмотрения. Однако стоит предостеречь от попыток создать проекты, которые бы давали свою квалификацию происходящему в обход уполномоченных на это органов, администраций школ, органов правопорядка", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Ранее представители общественного движения "За безопасность" направили обращение главе Минпросвещения Ольге Васильевой "с просьбой в кротчайшие сроки создать специализированный интернет-ресурс, на котором родители российских школьников могли бы оставить информацию о зверствах в школах как со стороны учителей, так и учеников". По мнению авторов инициативы, руководство школы зачастую закрывает глаза на проблемы, а ресурс на площадке Минпросвещения заставил бы власти действовать.

В министерстве такой механизм решения проблем не одобрили.

"Есть четкая ответственность работников образовательных организаций, есть органы, которые следят за обеспечением образовательного процесса, и перекладывать эти задачи на родителей - неправильный подход", - ответили в пресс-службе Минпросвещения.