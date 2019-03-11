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Минпросвещения выступило против создания сайта для жалоб

16:09 11.03.2019
Фото с сайта edu.gov.ru
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Министерство просвещения России не считает правильным создание интернет-ресурса, на котором родители школьников смогли бы жаловаться на противоправные действия учителей и других учеников.

"Конфликтные ситуации, безусловно, встречаются, как и ранее, в стенах наших школ, но что бы ни происходило, это не остается без рассмотрения. Однако стоит предостеречь от попыток создать проекты, которые бы давали свою квалификацию происходящему в обход уполномоченных на это органов, администраций школ, органов правопорядка", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Ранее представители общественного движения "За безопасность" направили обращение главе Минпросвещения Ольге Васильевой "с просьбой в кротчайшие сроки создать специализированный интернет-ресурс, на котором родители российских школьников могли бы оставить информацию о зверствах в школах как со стороны учителей, так и учеников". По мнению авторов инициативы, руководство школы зачастую закрывает глаза на проблемы, а ресурс на площадке Минпросвещения заставил бы власти действовать.

В министерстве такой механизм решения проблем не одобрили.

"Есть четкая ответственность работников образовательных организаций, есть органы, которые следят за обеспечением образовательного процесса, и перекладывать эти задачи на родителей - неправильный подход", - ответили в пресс-службе Минпросвещения.

Темы: Российские школьники, Школьное образование в России
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Комментарии читателей
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11.03.2019, 21:21
Гость: Клоунада лейб нашего времени

..Однако стоит предостеречь от попыток создать проекты, которые бы давали свою квалификацию происходящему в обход уполномоченных на это органов, администраций школ, органов правопорядка..
* А как насчет: на зеркало неча пенять, коли рожа крива..?
Да уж, ЕГЭ разродилось не только птенцами..
11.03.2019, 19:38
Гость: Такой сайт

и не один, а по темам, должен быть создан в каждом министерстве. Но в РФ нет бесплатного глобального (Шойгу решил не пущать) интернета и даже больше того, стоимость его увеличивается, и такая дурь творится при том, что хозяева операторов связи давно уже не граждане России. Поэтому финансовая сторона вопроса требует проработки и очередного распила.
11.03.2019, 18:24
Гость: ишь

чего надумали, жаловаться. Это вам не 37-й год.

"Кто-то по соседству, лихоимец жадный,
У крестьян землицы косячок изрядный
Оттягал, отрезал плутовским манером.
«Вот приедет барин: будет землемерам! —
Думают крестьяне. — Скажет барин слово —
И землицу нашу отдадут нам снова».
.......
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