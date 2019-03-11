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СПЧ попросил отклонить законы о фейковых новостях и неуважении к власти

12:40 11.03.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Совет по правам человека при президенте РФ предложил членам Совета Федерации отклонить и отправить на доработку принятые Госдумой законопроекты о наказаниях за фейковые новости и неуважение к власти.

11 марта на сайте СПЧ были опубликованы экспертные заключения, критикующие парламентские инициативы.

Оба законопроекта были приняты Госдумой в третьем чтении 7 марта. За публикацию фейковых новостей и постов, проявляющих неуважение к власти, предусмотрены административные штрафы.

По сути в законопроекте говорится не о новостях, а о любой общественно значимой недостоверной информации, которая публикуется под видом достоверной. И при этом может обернуться тяжкими последствиями: например, угрожать жизни и здоровью людей, привести к массовому нарушению общественного порядка. Но вот четких критериев достоверности в законопроекте нет.

Генпрокуратура получит право блокировать такие материалы в интернете во внесудебном порядке (как сейчас происходит с призывами к массовым беспорядкам). А Роскомнадзор будет выносить предупреждения изданиям за злоупотребления свободой массовой информации. Два предупреждения в течение года могут обернуться лишением статуса СМИ.

Темы: Законотворческая деятельность в России, СМИ и журналистика
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Комментарии читателей
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11.03.2019, 20:29
Гость: Путник

По выбору подсудимого.
11.03.2019, 18:29
Гость: Закон о пенсиях сам принял!

Что ему СПЧ,это не его два пальца,на....т и не заметит!Он его породил,он его и разгонит!Вот о Россию не споткнулся же,заметано и в сумке!
11.03.2019, 18:20
Гость: Владимирыч

Так же мууууу....
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