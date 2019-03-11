В Москве митинг против изоляции Рунета собрал более 15 тыс. участников

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На согласованный митинг против изоляции Рунета на проспекте Академика Сахарова в Москве пришли около 6,5 тыс. человек, пишет РБК со ссылкой на данные Главного управления МВД по столице. В организации «Белый счетчик» заявили, что митинг собрал 15,3 тыс. участников.

В «ОВД-Инфо» сообщили, что во время митинга в Москве были задержаны по меньшей мере 15 человек, еще 13 — после окончания акции. РБК обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

На всех задержанных составлены протоколы о нарушении порядка проведения массовых мероприятий. В ОВД на ночь до суда оставили двоих задержанных, по которым составлены протоколы в связи с повторным нарушением порядка проведения массовых мероприятий, сообщает «Коммерсант».

Организаторами митинга являются Либертарианская партия России и Общество защиты интернета. Помимо Москвы митинги прошли в Хабаровске, где акция была согласована, и Воронеже, где мероприятие провели в гайд-парке. «Мы против принятия закона об изоляции России от международной Сети и требуем свободного интернета», — говорится в заявлении на сайте организаторов мероприятий. По их мнению, предложенные в законопроекте о «суверенном интернете» меры приведут к изоляции российского сегмента интернета и упрощению блокировок.

Законопроект, о котором идет речь, был внесен в Госдуму в середине декабря 2018 года. Его подготовили сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Андрей Луговой. В документе, в частности, говорится о необходимости создать инфраструктуру, которая обеспечит бесперебойную работу российских интернет-ресурсов в случае их отключения от зарубежных серверов. Законопроект уже принят Госдумой в первом чтении, второе пройдет в марте.