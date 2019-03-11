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В Москве митинг против изоляции Рунета собрал более 15 тыс. участников

08:58 11.03.2019
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На согласованный митинг против изоляции Рунета на проспекте Академика Сахарова в Москве пришли около 6,5 тыс. человек, пишет РБК со ссылкой на данные Главного управления МВД по столице. В организации «Белый счетчик» заявили, что митинг  собрал 15,3 тыс. участников.

В «ОВД-Инфо» сообщили, что во время митинга в Москве были задержаны по меньшей мере 15 человек, еще 13 — после окончания акции. РБК обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Москве. 

На всех задержанных составлены протоколы о нарушении порядка проведения массовых мероприятий. В ОВД на ночь до суда оставили двоих задержанных, по которым составлены протоколы в связи с повторным нарушением порядка проведения массовых мероприятий, сообщает «Коммерсант».

Организаторами митинга являются Либертарианская партия России и Общество защиты интернета. Помимо Москвы митинги прошли в Хабаровске, где акция была согласована, и Воронеже, где мероприятие провели в гайд-парке. «Мы против принятия закона об изоляции России от международной Сети и требуем свободного интернета», — говорится в заявлении на сайте организаторов мероприятий. По их мнению, предложенные в законопроекте о «суверенном интернете» меры приведут к изоляции российского сегмента интернета и упрощению блокировок.

Законопроект, о котором идет речь, был внесен в Госдуму в середине декабря 2018 года. Его подготовили сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Андрей Луговой. В документе, в частности, говорится о необходимости создать инфраструктуру, которая обеспечит бесперебойную работу российских интернет-ресурсов в случае их отключения от зарубежных серверов. Законопроект уже принят Госдумой в первом чтении, второе пройдет в марте.

Темы: Народные протесты, Москва, Акции протеста и демонстрации в России, Законотворческая деятельность в России, Интернет в России
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Комментарии читателей
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11.03.2019, 15:31
Гость: Вот чо ты гонишь?

Какая законность арестовывания и изъятия воздушных шариков?
Власть печет законы как блины на масленицу! Можно взять наугад любого из толпы, потрясти и наберётся статей лет на десять отсидки! Зато те, кто разрушает и грабит страну неподсудны.
11.03.2019, 14:03
Гость: alvarez

Да,да - они не только мирные граждане, в основном "богоизбранные", но ещё "онижедети"!
11.03.2019, 14:00
Гость: alvarez

От либераста слышу!Это вы нагнетаете страху с этим ГУЛАГОМ и сами верите и сами боитесь!Хе-хе
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