Американские инвесторы пригрозили бойкотом ПМЭФ из-за ареста Калви

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Американские предприниматели и чиновники намерены проигнорировать Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) из-за уголовного дела против основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Второй раз в своей истории Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) может столкнуться с игнорированием со стороны крупного американского бизнеса. Так, в 2014 году власти США посоветовали главам ведущих компаний Америки отказаться от поездки в Петербург из-за конфликта вокруг Украины. Теперь же бизнесменам напомнили об аресте в России основателя Baring Vostok Майкла Калви: на его месте мог оказаться кто угодно.

Как заметил один из американских топ-менеджеров, арест Калви нанес «удар по инвестиционному климату, и нехватка международного присутствия в Санкт-Петербурге будет ясным индикатором этого». Слова руководителя московского представительства одной из крупных компаний привел сайт Financial Times.

По информации издания, посол США в России Джон Хантсман увиделся с представителями американского бизнеса в России. В ходе встречи дипломат заявил, что лично он не поедет на ПМЭФ, если Калви останется под арестом. Инициативу посла подхватили руководители крупных американских компаний и заявили, что пока не планируют участвовать в экономическом форуме.

«Это может случиться с каждым», — заявил один из бизнесменов, имея в виду арест создателя Baring Vostok.

Руководители крупнейших мировых компаний и банков после негласной рекомендации из Вашингтона в 2014 году на фоне украинского конфликта один за другим отказались от участия в ПМЭФ, напомнил «Интерфакс». Форум в итоге остался без представительной делегации из США. Постепенно ПМЭФ вновь стал собирать внушительное международное представительство.