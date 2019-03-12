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Медведев поручил проверить строительство завода на Байкале

15:46 12.03.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил проверить на соответствие экологическим стандартам проект по строительству завода на озере Байкал по розливу воды. Об этом сам глава правительства заявил на встрече с членами сборной команды РФ на Универсиаде-2019, передает РИА Новости.

«Я пока не готов сказать, что он [проект строительства] плохой или хороший. Но с учетом того, что люди выражают свою обеспокоенность, я обязательно отдам поручение все это проверить на предмет соответствия самым высоким экологическим стандартам», – сказал Медведев.

По словам премьера, нужно изучить все аспекты проекта. Он подчеркнул, что необходимо предпринять все усилия для того, чтобы Байкал был самым чистым озером на планете.

«Некоторое время назад мне лично довелось принять решение о прекращении деятельности Байкальского ЦБК. Считаю, что это было в целом сложное, но очень важное решение. Именно это решение позволило оздоровить общую ситуацию вокруг Байкала», — напомнил премьер.

Он подчеркнул, что решение далось нелегко, поскольку на комбинате работали люди, производили определенную продукцию.

Темы: Байкал, Достопримечательности и уникальные уголки природы, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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12.03.2019, 20:24
Гость: Ник16

Китайцы проведут беседу с Медведевым в стиле советской эпохи и всё останется на своих местах. Дело даже не в воде, её хватит на миллионы лет, а в том, что при строительстве водовода китайцы загадили всё вокруг - не своё, не жалко.
12.03.2019, 19:28
Гость: Ну и

зачем ее разливать эту воду? Построить трубопровод "Сила Сибири 2" и в Китай качай и "бабки" складируй.
12.03.2019, 19:16
Гость: Что там проерять?

Это же не Тоскана.
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