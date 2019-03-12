Медведев поручил проверить строительство завода на Байкале

15:46

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил проверить на соответствие экологическим стандартам проект по строительству завода на озере Байкал по розливу воды. Об этом сам глава правительства заявил на встрече с членами сборной команды РФ на Универсиаде-2019, передает РИА Новости.

«Я пока не готов сказать, что он [проект строительства] плохой или хороший. Но с учетом того, что люди выражают свою обеспокоенность, я обязательно отдам поручение все это проверить на предмет соответствия самым высоким экологическим стандартам», – сказал Медведев.

По словам премьера, нужно изучить все аспекты проекта. Он подчеркнул, что необходимо предпринять все усилия для того, чтобы Байкал был самым чистым озером на планете.

«Некоторое время назад мне лично довелось принять решение о прекращении деятельности Байкальского ЦБК. Считаю, что это было в целом сложное, но очень важное решение. Именно это решение позволило оздоровить общую ситуацию вокруг Байкала», — напомнил премьер.

Он подчеркнул, что решение далось нелегко, поскольку на комбинате работали люди, производили определенную продукцию.