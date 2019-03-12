Миллер пообещал Путину завершить газификацию России за 10 лет

23:23

Полностью завершить газификацию России в «Газпроме» планируют максимум за 10 лет. Об этом сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным ​председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. По его словам, за 2018 год в России было построено свыше 2 тыс. км трубопроводов, благодаря которым газ пришел в 272 населенных пункта.

«Мы на 1 января 2019 года имеем показатель газификации в среднем по стране 68,6%. В городе — 71,3% и на селе — 59,4%», — приводит слова Миллера РБК.

«В любом случае, есть также понимание, что в течение десяти лет максимум мы можем выйти на такой уровень газификации, который бы позволил сказать, что этот вопрос в Российской Федерации полностью решен», — сказал глава «Газпрома».

В то же время Миллер предупредил, что во все населенные пункты России трубный сетевой газ в любом случае не придет, части сел и деревень предстоит только локальная газификация.