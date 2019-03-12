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Миллер пообещал Путину завершить газификацию России за 10 лет

23:23 12.03.2019
Алексей Миллер. Фото с сайта kremlin.ru
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Полностью завершить газификацию России в «Газпроме» планируют максимум за 10 лет. Об этом сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным ​председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. По его словам, за 2018 год в России было построено свыше 2 тыс. км трубопроводов, благодаря которым газ пришел в 272 населенных пункта.

«Мы на 1 января 2019 года имеем показатель газификации в среднем по стране 68,6%. В городе — 71,3% и на селе — 59,4%», — приводит слова Миллера РБК.

«В любом случае, есть также понимание, что в течение десяти лет максимум мы можем выйти на такой уровень газификации, который бы позволил сказать, что этот вопрос в Российской Федерации полностью решен», — сказал глава «Газпрома».

В то же время Миллер предупредил, что во все населенные пункты России трубный сетевой газ в любом случае не придет, части сел и деревень предстоит только локальная газификация.

Темы: Газпром
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Комментарии читателей
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13.03.2019, 06:50
Гость: stalker

В настоящий момент в России разведенных запасов газа хватит только на 24 года. А что дальше ? Как мы собираемся дальше реализовать наши растиражированные газовые проекты, если нам самим банально не хватит этих запасов ? Чем мы сами топить будем ? Опять на уголь перейдем ? Или на дрова ? Разбазаривать невосполнимые природные ресурсы у нас научились, а вот что-то альтернативное предложить, то тут с большим трудом.
13.03.2019, 05:15
Гость: Рустем

Возникает вопрос, когда Германия и ес стали частью России.
13.03.2019, 05:04
Гость: николай

во второй части своего обещания он пообещал путину что научит разговаривать осла я точно не помню но я где то это уже слышал
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