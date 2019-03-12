Сотовый оператор Tele2 станет полностью государственным

18:35

Подконтрольный государству оператор «Ростелеком» станет единственным владельцем сотового оператора Tele2. Об этом сообщил глава «Ростелекома» Михаил Осеевский.

По его словам, «Ростелеком» и другие совладельцы Tele2 согласовали условия сделки и переходят к формальным процедурам, передает «Интерфакс».

Tele2 останется самостоятельной компанией с существующим менеджментом, подчеркнул Осеевский. Сумму и сроки закрытия сделки он не назвал.

В сентябре 2018 года сообщалось, что «Ростелеком» хочет довести свою долю в Tele2 с нынешних 45% до более чем 50%. О том, что он может стать единственным владельцем Tele2, стало известно в январе. По словам источников «Ведомостей», для сделки сотовый оператор был оценен в 240 миллиардов рублей.

В результате покупки Tele2 объединенная компания будет иметь годовую выручку около 500 миллиардов рублей, то есть станет по этому показателю крупнейшей на российском рынке.