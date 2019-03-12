В Москве избили главу отдела департамента при Верховном суде

15:03

На востоке Москвы избили начальника отдела судебного департамента при Верховном суде Сергея Лыкова, пишет РБК со ссылкой на источники в Главном управлении МВД по Москве и в территориальном отделе полиции.

Сообщается, что нападавшие отобрали у него документы и ценные вещи. Инцидент произошел вечером 6 марта возле станции метро «Щелковская». Лыкова избили двое неизвестных, они также похитили у него документы и планшет.

Одного из нападавших полицейским удалось задержать. Им оказался уроженец Ингушетии, который в настоящее время находится под подпиской о невыезде. По данным собеседников РБК, в 2013 году нападавший был осужден по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Второго нападавшего разыскать пока не удалось.

Судебный департамент при Верховном суде был создан в январе 1998 года с целью реализации конституционных принципов разделения госвласти на законодательную, исполнительную и судебную, а также принципов самостоятельности и независимости органов судебной власти.

Департамент и органы, которые входят в его систему, должны организационно обеспечивать деятельность судов и органов судейского сообщества, не вмешиваясь в осуществление правосудия. Речь идет, в частности, о федеральных судах общей юрисдикции (это в том числе верховные суды республик, краевые и областные суды, а также суды городов федерального значения) и о федеральных арбитражных судах.