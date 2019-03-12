Экс-главе столичного главка СК Дрыманову продлили арест на три месяца

20:14

Бывший руководитель Главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов, обвиняемый по делу о взятке, будет находиться под стражей до 16 июня.

Решение о продлении ареста бывшего главы московского управления СКР Александра Дрыманова принял Лефортовский суд Москвы.

Дрыманов был заключен под стражу 17 июля, ему может грозить до 22 лет лишения свободы. Как сообщил РИА Новости адвокат генерала Денис Кобелев, ФСБ 24 июля предъявила генералу обвинение в получении двух взяток: по части 6 и пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном и крупном размере соответственно).

По версии следствия, Дрыманов вместе со своим бывшим первым заместителем Денисом Никандровым, экс-главой следственного управления СК по ЦАО Москвы Алексеем Крамаренко и руководителем управления собственной безопасности СКР Михаилом Максименко получили $1 млн за содействие в освобождении криминального авторитета Андрея Кочуйкова, напоминает «Право.ру».

Дрыманова также обвиняют в получении взятки от Дениса Никандрова. Тот передал своему руководителю €9850 за покровительство.

Александр Дрыманов возглавлял ГСУ СК по Москве с февраля 2015-го по июль 2016 года. Генерал ушёл в отставку на следующий день после того, как в здании главка на Арбате прошли обыски.