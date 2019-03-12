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Путин предложил дать СК полномочия по организации судэкспертизы

15:16 12.03.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который предлагает наделить Следственный комитет РФ полномочиями для проведения судебных экспертиз. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

В пояснительной записке говорится, что в случае принятия законопроекта СК будет организовывать и проводить около двух десятков различных судебных экспертиз, в том числе с использованием полиграфа. Соответственно, для этой цели предлагается создать в СК профильные структуры и экспертные подразделения. Подчеркивается, что передача СК необходимых полномочий позволить улучшить правовое регулирование и фактическое проведение экспертиз.

Сейчас судебные экспертизы в России проводят структуры, подконтрольные различным ведомствам, например, центр экспертизы при Минюсте или столичный центр медицинской экспертизы при департаменте здравоохранения Москвы.

Осенью 2018 года Путин внёс в нижнюю палату парламента законопроект, расширяющий полномочия детских омбудсменов. Так, предлагалось предоставить им возможность обращаться с иском об отмене решений властей в случае нарушения прав и интересов детей. 

Темы: Россия, Следственный комитет России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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12.03.2019, 15:54
Гость: ага-ага)))

Зато экспертиз по оружию в деле Аракчеева настоял не проводить.
12.03.2019, 15:52
Гость: Skeptik

Удивительно
Именно СК постоянно обижает проверками его друзей
таких как Сердюков!
Он просто Пешка в чужой системе
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