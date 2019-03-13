Средний чек россиян за поход в магазин достиг рекордных отметок

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Средний чек россиян за один поход в магазин увеличился на 2,3% — до 573 рублей в феврале текущего года. Месячный показатель достиг рекордных значений за всю историю наблюдений.

Ранее темпы роста среднего чека россиян не превышали 1%, следует из результатов исследования холдинга «Ромир».

При этом значения чека разнились в зависимости от региона. Наиболее высоким рост оказался на Дальнем Востоке, где увеличился на 8,1% (до 679 рублей) и в Сибирском федеральном округе — 4,7% (до 487 рублей). Наименьший показатель роста зафиксировали в Поволжье. Там в среднем россияне тратили в магазине до 511 рублей (0,8%).

Средний чек в феврале в Москве прибавил 2%, в Питере — 2,5%. Так жители двух столиц платили в среднем 761 рубль и 736 рублей соответственно.

Президент холдинга «Ромир» Андрей Милехин связал рост цен с увеличением ставки НДС в 2019 году. Не исключил эксперт вероятность увеличения покупательской уверенности и потребительского спроса.

«Цены выросли прежде всего на товары быстрой оборачиваемости, то есть повседневного спроса», — завил Милехин.

Исследование «Ромира» основано на данных потребления 40 тысяч россиян из 220 городов с населением более 10 тысяч человек.