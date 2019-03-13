Губернатор Хабаровского края запретил чиновникам летать бизнес-классом

16:45

Руководство Хабаровского края запретило чиновникам регионального правительства летать бизнес-классом за счёт бюджета. Об этом сообщил губернатор Сергей Фургал на своей официальной странице в Instagram.

«Сегодня мной был введён запрет на приобретение авиабилетов по завышенным ценам для членов краевого правительства. Для всех, кроме трёх первых зампредов, установлен единый тариф — «эконом». Служебное письмо подписано и уже вступило в силу. По отношению к большинству жителей края чиновникам летать бизнес-классом за бюджетный счёт — несправедливо. За свой — никто не запрещает, и вряд ли кто-то осудит. Спасибо и блогерам, которые остро реагируют на любое проявление несправедливости и неравенства. Очень часто вы критикуете нас обоснованно, и это помогает нам решать проблемы», — написал Сергей Фургал.

Ранее губернатор Фургал ввёл запрет на роскошь для чиновников за бюджетный счёт — этим очень грешил его предшественник Вячеслав Шпорт. Чиновникам теперь запрещено покупать за счет налогоплательщиков ручки Parker, элитные авто, квартиры, яхты, самолеты и прочее.

С приходом Сергея Фургала на пост главы региона выяснились еще более нелицеприятные подробности деятельности прежней власти. Стало известно, что Шпорт подписал постановление, согласно которому депутат Закдумы края Татьяна Мовчан (фракция «Единая Россия») получала региональную надбавку к пенсии в размере 187 тысяч рублей. Фургал своим постановлением урезал пенсии депутатам, чиновникам и губернатору более чем в два раза.