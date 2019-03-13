Вредно для экологии и для жизни: коммунальщики Минобороны не обслуживают свои объекты

17:47

Загрязнение реки в Краснодарском крае очистными сооружениями Минобороны дали ход судебному делу

Концентрация вредных веществ в водоеме курортного поселка многократно превысила норму

Фото с сайта vkpress.ru

Концентрация вредных химических веществ в сточных водах в реке Сукко, протекающей в одноименном поселке близ Анапы, превысила нормы в 12 раз. Источником загрязнения стали не справляющиеся со своей основной задачей очистные сооружения Минобороны, которые не ремонтировались много лет подряд. С приходом новой коммунальной организации ФГБУ «ЦЖКУ» полтора года назад ничего не изменилось – очистные сооружения как не обслуживались, так и не обслуживаются.

В связи с фактами нарушения экологической безопасности природной зоны прокуратура Краснодарского края возбудила уголовное дело и оценила ущерб на сумму более чем миллион рублей. Сейчас администрация Анапы собирается выделить средства на модернизацию военных очистных сооружений, которые вскоре перейдут на баланс муниципалитета.

Похожая ситуация произошла в конце прошлого года в Сибири. Там руководство военной компании ФГБУ «ЦЖКУ» суд принудил выплатить порядка 4,6 млн рублей за переизбыток загрязняющих веществ в реке Уда. Оказалось, что при эксплуатации объектов инфраструктуры военного городка в Нижнеудинске управляющая компания не заботилась о минимизации сброса сточных вод в водоем. В результате экологи забили тревогу и смогли доказать ущерб, нанесенный природе структурой Минобороны.

Большая часть проблем возникает из-за сильно изношенных коммуникаций, на ремонт и поддержание которых в военном ведомстве не хватает средств. По данным прокуратуры Московской области, от 60 процентов инфраструктуры силового ведомства находится в неудовлетворительном состоянии, а более 20 процентов объектов требуют проведения капитального ремонта или полной реконструкции.

Фото с сайтаkvobzor.ru

Так, при передаче подмосковной Кубинки-10 муниципалам выяснилось, что старая котельная Минобороны не сможет справиться с нагрузкой в грядущий отопительный сезон. Власти были вынуждены экстренно согласовывать постройку модульной котельной, которая сможет обеспечить нужды жителей городка.

Эксперты уже не раз говорили о том, что для будущего многочисленных гарнизонов, разбросанных по стране и почти забытых военными коммунальщиками, было бы лучше перейти «под крыло» местных административных единиц. Однако структуры силовиков со своим имуществом расставаться не спешат, обрекая людей на постоянные бытовые лишения.