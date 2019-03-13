Арашукова отстранили от должности сенатора и назначили пособие

13:13

Басманный суд Москвы во вторник временно отстранил арестованного Рауфа Арашукова от должности члена Совета Федерации. Как ожидается, отстранение будет действовать до приговора суда либо прекращения уголовного преследования.

Таким образом, зарплату Арашуков получать не будет, но ему сохранено пособие в размере прожиточного минимума трудоспособного населения - 11 310 рублей.

"В Совет Федерации поступила копия судебного постановления Басманного районного суда города Москвы о временном отстранении обвиняемого Р.Р.Арашукова от должности члена Совета Федерации с назначением с 12 марта 2019 года ежемесячного государственного пособия в размере прожиточного минимума", - приводит "Интерфакс" цитату из заявления СФ.

Рауфу Арашукову предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ).

Кроме того, следствие полагает, что Рауф Арашуков входил в преступное сообщество, организованное его отцом Раулем. Последнему вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Согласно материалам дела, Арашукову-старшему инкриминируется хищение природного газа ПАО "Газпром" на сумму более чем на 30 млрд рублей.