Москва потратит на новое транспортное кольцо 630 миллиардов рублей

12:40

На новое транспортное кольцо из бюджета Москвы будет потрачено 630 миллиардов рублей. Об этом, пишут «Ведомости», заявил на выставке MIPIM заместитель мэра Марат Хуснуллин.

Кольцо будет состоять из Северо-восточной (протяженность 71 километр), Северо-западной (83 километра) и Юго-восточной (25 километров) хорд, а также Южной рокады (40 километров). «По сути, — сказал Хуснуллин, — мы создаем еще одно кольцо между ТТК и МКАД».

Оператором проекта станет «Мосинжпроект», принадлежащий мэрии Москвы. Он будет проектировщиком, генподрядчиком, заказчиком этих строек, а строителей он будет нанимать на субподряды, сообщили источники издания.

Строительство Северо-западной хорды (участок вокруг Сколково) начинала компания «Мостотрест» Аркадия Ротенберга, она, в частности, работала на строительстве Крымского моста. Полностью Северо-западную хорду планируется завершить до конца 2019 года.

Северо-восточная хорда (от М11 «Москва — Санкт-Петербург» до Косинской эстакады) по состоянию на март готова на 80%. Строительные работы также уже идут на Юго-восточной хорде и Южной рокаде (от развязки Рублевского шоссе с МКАД до улицы Верхние Поля в Капотне).