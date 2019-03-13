Москва потратит на новое транспортное кольцо 630 миллиардов рублей
На новое транспортное кольцо из бюджета Москвы будет потрачено 630 миллиардов рублей. Об этом, пишут «Ведомости», заявил на выставке MIPIM заместитель мэра Марат Хуснуллин.
Кольцо будет состоять из Северо-восточной (протяженность 71 километр), Северо-западной (83 километра) и Юго-восточной (25 километров) хорд, а также Южной рокады (40 километров). «По сути, — сказал Хуснуллин, — мы создаем еще одно кольцо между ТТК и МКАД».
Оператором проекта станет «Мосинжпроект», принадлежащий мэрии Москвы. Он будет проектировщиком, генподрядчиком, заказчиком этих строек, а строителей он будет нанимать на субподряды, сообщили источники издания.
Строительство Северо-западной хорды (участок вокруг Сколково) начинала компания «Мостотрест» Аркадия Ротенберга, она, в частности, работала на строительстве Крымского моста. Полностью Северо-западную хорду планируется завершить до конца 2019 года.
Северо-восточная хорда (от М11 «Москва — Санкт-Петербург» до Косинской эстакады) по состоянию на март готова на 80%. Строительные работы также уже идут на Юго-восточной хорде и Южной рокаде (от развязки Рублевского шоссе с МКАД до улицы Верхние Поля в Капотне).