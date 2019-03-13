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Москва потратит на новое транспортное кольцо 630 миллиардов рублей

12:40 13.03.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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На новое транспортное кольцо из бюджета Москвы будет потрачено 630 миллиардов рублей. Об этом, пишут «Ведомости», заявил на выставке MIPIM заместитель мэра Марат Хуснуллин.

Кольцо будет состоять из Северо-восточной (протяженность 71 километр), Северо-западной (83 километра) и Юго-восточной (25 километров) хорд, а также Южной рокады (40 километров). «По сути, — сказал Хуснуллин, — мы создаем еще одно кольцо между ТТК и МКАД».

Оператором проекта станет «Мосинжпроект», принадлежащий мэрии Москвы. Он будет проектировщиком, генподрядчиком, заказчиком этих строек, а строителей он будет нанимать на субподряды, сообщили источники издания.

Строительство Северо-западной хорды (участок вокруг Сколково) начинала компания «Мостотрест» Аркадия Ротенберга, она, в частности, работала на строительстве Крымского моста. Полностью Северо-западную хорду планируется завершить до конца 2019 года.

Северо-восточная хорда (от М11 «Москва — Санкт-Петербург» до Косинской эстакады) по состоянию на март готова на 80%. Строительные работы также уже идут на Юго-восточной хорде и Южной рокаде (от развязки Рублевского шоссе с МКАД до улицы Верхние Поля в Капотне).

Темы: Москва, Ситуация на дорогах в Москве, Транспорт
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Комментарии читателей
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14.03.2019, 00:14
Гость: гость

Деревни надо развивать и малые города, а не Москву. Москва это уже неповоротливый монстр гигантских размеров. Куда еще больше? В регионы загляните! Отдайте эти деньги регионам!
13.03.2019, 22:31
Гость: P.S.

В Москве проживает менее 10% населения страны, тем не менее она производит 20% ВВП России.
13.03.2019, 21:37
Гость: А чё так мало?

Аркаша совсем не "заработает".
Обидка...
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