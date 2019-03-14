Кто и зачем берет на себя «ответственность» за Путина?

Валентин Юмашев выступил с «политическим завещанием». Что могут означать «воспоминания» бывших ельцинских соратников?

На фоне разговоров, версий и прогнозов вокруг предстоящего "транзита власти" в высших кабинетах всплывают давно и крепко забытые, казалось бы, имена и персоны родом из "лихих 90-х". Валентин Юмашев, экс-руководитель Администрации президента, в интервью одному из оппозиционных изданий заявляет о том, что "чувствует ответственность за Путина", которого в конце прошлого века привела к власти так называемая "Семья" – в широком смысле коалиция высших чиновников, бизнесменов и даже силовиков.

Фото с сайта ru.wikipedia.org

Что могут означать на самом деле подобные "воспоминания" бывших ельцинских соратников и почему появляются именно сегодня?

Журналист Валентин Юмашев, сделавший имя на волне перестроечных настроений и долгие годы бывший соратником и приближенным Бориса Ельцина – фигура, как принято выражаться, "знаковая" для той эпохи. Именно Юмашев, как сам он утверждает, готовил текст знаменитого обращения первого российского президента в декабре 1999 года, центральным посылом которого стали слова "я устал, я ухожу".

В начале 90-х журналист супервлиятельных в то время "Огонька" (а до того – "Комсомолки"), зять первого президента, продавил идею написания автобиографичной книги "Исповедь на заданную тему", с которой Ельцин так или иначе завоевал сердца избирателей. В те времена такая открытость и "доступность" первого лица казалась чуть ли не революцией…

Правда, надолго того запала все равно не хватило: любовь и обожание быстро сменилась у многих разочарованием и ненавистью, но тут вопросы, конечно, уже не к Юмашеву, а к архитекторам тех реформ и преобразований.

В последние годы Юмашев вместе с женой Татьяной (урожденной Ельциной, затем Дьяченко, наконец – Юмашевой) занимался главным образом делами одноименных фонда и "Ельцин-центра" в Екатеринбурге, также, по его словам, активно участвовал в судьбе попавших в руки правосудия бизнесменов и различных деятелей.

Как утверждает сам Юмашев, пользуясь случаем и короткими встречами с Владимиром Путиным, просил последнего "вникнуть и разобраться" с преследованиями. В том числе по делу небезызвестной "7-ой студии" Кирилла Серебрянникова. В общем, этакий не то "серый кардинал", не то правозащитник, не то лоббист-"надомник"…

Валентин Юмашев. Фото с сайта ru.wikipedia.org

Последний (по времени) резонансный выброс в СМИ, связанный с семьей (или с "Семьей"?) Юмашевых приключился аккурат летом прошлого года, когда появилась информация о том, что экс-руководитель Администрации первого российского президента получил якобы должность советника Владимира Путина. Пресс-секретарь последнего Дмитрий Песков тогда вынужден был признать – Валентин Юмашев вообще-то занимает ни к чему не обязывающий пост "советника" последние не то 18, не то 19 лет, отсюда, кстати, и возможность нечастых встреч и переговоров с Путиным.

В принципе не признавать влияния Юмашева и членов так называемой "Семьи" на происходящее в России в конце 90-х и по сей день, конечно, глупо. Связанный (и "завязанный") на высшее руководство страны крупный российский бизнес получил возможность легализовать капиталы и активы как в стране, так и за рубежом в "нулевых" во многом благодаря "кремлевскому консенсусу", своеобразному "пакту о ненападении", который, очевидно, был заключен в момент передачи власти от Бориса Ельцина Владимиру Путину.

Секрета, тем более какой-то сенсационной новости, в этом, разумеется, нет. Новость в том, как именно Юмашев объясняет происходившие и идущие трансформации во властных коридорах и почему он именно сегодня вдруг почувствовал "ответственность" за Путина?

"Конечно же, сейчас любое политическое заявление или событие в высших эшелонах власти сложно рассматривать вне контекста "транзита власти", – рассуждает Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета при Правительстве. – Именно поэтому прошлогодний вброс про якобы назначение Юмашева советником Путина и получил такой общественный резонанс. Советником он являлся пару десятилетий, если уж на то пошло. В какой-то степени, видимо, это отражение той борьбы между, условно говоря, надеждами на возвращение во власть "либерала" Медведева и курсом тех, кто стремится этого не допустить, условно говоря, "силового клана".

Собеседник говорит, что та условная группа, выразителем которой является Юмашев, борется за сохранение собственных позиций в экономической сфере. "Потому что в силу объективных причин позиции в силовом, например, блоке ими утрачены. При этом четкого "водораздела" между теми и другими я провести не возьмусь", – добавляет Салин.

Отражением некоей подковерной борьбы за власть в рамках начавшегося транзита видит подобные выступления и Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. По мнению экономиста, сейчас в российской элите идет условный спор между двумя сценариями будущего страны – между сохраняющейся либерально-экономической моделью и курсом на "неомеркантилизм". Последнего придерживаются как представители крупного российского капитала и бизнеса (не все, стоит отметить!), так и представители условных силовых кланов во власти.

"С 2008-2009 годов прежняя экономическая модель развития России рухнула, исчерпала себя. Все идущие процессы с того момента – поиски нового пути, и часть внутрироссийской элиты делает ставку как раз на то, что я называю "неомеркантилизмом" – это экономические интересы, сосредоточенные в нашей стране, это развитие внутренней экономики, это поведение на внешних рынках, основанное на извлечении своей выгоды и прибыли. Этой модели противостоит прежняя версия российского капитализма, известная с 90-х годов. Выразителем интересов той группы как раз является "Семья" и тот же Юмашев", – замечает Колташов.

Эксперт добавляет, что все публичные конфликты и эксцессы последнего времени, которые нашли отражение в СМИ – из той же серии противостояния условных "старых" выразителей и охранителей курса и новой генерации элит. Один из ярчайших примеров – недавняя публичная "порка" в Госдуме министра экономического развития Максима Орешкина.

При том, что Орешкин в отражении коллективного бессознательного – вроде бы записной "либерал" и выходец из того же министерства финансов времен Алексея Кудрина, а потом и Антона Силуанова.

"В том-то и дело, что несмотря на кажущуюся схожесть биографий и позиций, Орешкин и тот же Кудрин с Силуановым – люди разных поколений. С разным опытом и бэкграундом, Орешкин все-таки не выходец из той либеральной среды 90-х, в то время он был слишком молод. Это новая генерация чиновников-технократов, которых сейчас кому-то выгодно "топить", – утверждает Колташов.

Напомним, что "зарезал" выступление Орешкина на правительственном часе в Госдуме спикер нижней палаты Вячеслав Володин, бывший первый замглавы Администрации президента России. Формально объявили, что Орешкин "не готов", а потому, мол, зря явился выступать перед депутатами 6 марта. Это при том, что доклад министра экономического развития был заранее известен и согласован, а те вопросы, которые к Орешкину возникли по ходу его выступления, были, мягко говоря, не совсем по адресу!

"Понимаете, на сегодняшний день, и я убежден в этом, разрушен сам сложившийся экономический консенсус по базовым принципам – живем вот так, а не иначе. Повторюсь, появилась группа людей, которая готова исповедовать "неомеркантилизм", готова отстаивать собственные экономические интересы как внутри страны, так и за ее пределами, эту группу сложно пока однозначно идентифицировать и персонализировать, но она есть", – говорит Колташов.

И есть, условно говоря, их оппоненты, которые предлагают играть по прежним правилам – сказали принять санкции – надо принимать, сказали сдать алюминиевую отрасль иностранцам – значит, нужно сдавать, нужно каким-то образом договариваться с Западом.

Такие правила, но не все сегодня готовы им следовать внутри страны. "Кейс Дерипаски" по спасению личных активов и бизнеса путем бесконечных уступок "западным партнерам", прежде всего американцам – точно не для всех. Тем более что неизвестно доподлинно, удастся ли в самом деле Дерипаске как представителю ельцинской "Семьи" сохранить бизнес.

Интересно, что авторы политических телеграм-каналов в принципе разделяют мнение политологов и экспертов – интервью Юмашева претендует по форме на политическое заявление, вот только с адресатом то ли ошиблись, то ли вообще неверно угадана целевая аудитория.

"Это интервью – политическое завещание Юмашева, сигнал не Кремлю, где все и так всё знают, но многочисленным партнерам как здесь, так и на Западе, что он выходит из игры. Он и все его окружение, включая Волошина (Александр Волошин, сменщик Юмашева на посту главы Администрации президента, всесильный руководитель АП в первые годы президентства Владимира Путина, – прим.). И в этом его роль в трансферте – их, как фигур влияния, больше нет. И тут ключевой вопрос – в какую сторону и в каком состоянии будет дрейфовать этот сонм партнеров (а там ресурс немалый), кто их подберет. Ключевые субъекты названы прямо: Абрамович, Лисин, Авен, Дерипаска. Потенциальные бенефициары: Патрушев и Ротенберги", – отмечают "Трели нашего городка".

Николай Патрушев, отметим, занимает давно и прочно пост секретаря Совета безопасности России, братья Аркадий и Борис Ротенберги – владельцы крупнейших компаний-операторов на всех значимых подрядах последних лет. От строительства нефте- и газопроводов и олимпийских объектов в Сочи до возведения Крымского моста. Все перечисленные персоны считаются людьми из ближнего круга президента страны и все, также отметим, находятся под персональными санкциями США и Евросоюза.

Естественно, желание "старой" элиты ельцинских времен (те самые Абрамович, Дерипаска, Авен и другие) полюбовно договориться с "западными партнерами" ценой уступок вызывает, скорее всего, зубовный скрежет и неприятие подобной позиции у "новых" олигархов "путинского призыва". Им отступать просто некуда, отсюда и "неомеркантилизм", о котором говорит Василий Колташов и некоторые другие эксперты.

Телеграм-канал НЕЗЫГАРЬ на этом фоне отмечает другое примечательное событие – продажу структурами Романа Абрамовича акций "Первого канала". Последнего значимого ресурса влияния, которым так или иначе распоряжалась не условная "башня Кремля".

"Уход Медведева из Кремля в 2012 году фактически стал началом конца эпохи "Семьи". С этого момента "Семья" только теряла свои ресурсы и фактически мимикрировала в сторону коалиции Чемезов-Прохоров-Чубайс-Вексельберг", – отмечает НЕЗЫГАРЬ.

Автор информированного телеграм-канала уверяет, что фактически Юмашевым – Татьяне и Валентину – и остаткам "Семьи" какое-то время назад был поставлен жесткий ультиматум: вы не лезете во властные разборки через своих людей, не критикуете, а мы (Кремль) не лезем в дела "Ельцин-центра", который по факту убыточен и, строго говоря, нуждается в ежегодных бюджетных вливаниях. Можно в любой момент отключить опцию перечисления миллионных бюджетных траншей на содержание и деятельность центров памяти первого российского президента, посадив на голодный паек всю команду Юмашевых из "Ельцин-центра". А можно поступить еще хуже и натравить на "Ельцин-центр" условных "патриотов", хоть того же Никиту Михалкова, что, кстати, и происходит уже время от времени. В принципе, для Кремля не имеет значения, кто "разнесет" сам "Ельцин-центр" в Екатеринбурге и Москве, а заодно и похоронит так называемое "наследие" первого президента, вокруг которого так удобно группироваться членам "Семьи".

Резюмируя, можно сказать, что "ответственный за Путина" Юмашев, похоже, добился прямо противоположного – вряд ли что-то, кроме раздражения и досады за откровения бывшего чиновника, такие интервью способны вызвать в сегодняшних властных кабинетах.

Если же это сигнал со стороны "Семьи" Западу – мол, мы выходим из игры, дальше действуйте сами, то и тут откровения, кажется, сильно запоздали. Игры вокруг "транзита власти" и "проблемы 2024" начались не вчера и не сегодня, и действующие игроки явно не намерены приглашать к участию персонажей из прошлого.