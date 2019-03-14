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Медведев призвал правительство следить за топливными ценами

14:36 14.03.2019
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал правительство следить за изменением цен на горюче-смазочные материалы и реагировать в случае необходимости.

«Мы должны следить за ценами на ГСМ, сельхозпроизводители обеспечены дизельным топливом и бензином практически на уровне прошлого года​​​. При необходимости примем дополнительные меры по стабилизации рынка», — отметил он, выступая на заседании кабмина.

Глава правительства также подчеркнул, что в целом ситуация с ценами на бензин в стране стабильная, передает РИА Новости.

На совещании 31 октября 2018 года правительство и нефтяные компании договорились о мерах по стабилизации топливного рынка.

Нефтяники обязались с 1 ноября по 31 декабря заморозить оптовые цены на дизельное топливо и бензин на уровне июня 2018 года. С января по 31 марта 2019 года они должны удерживать рост цен на уровне прогнозируемой инфляции. Компании также согласились увеличить производство и поставки на внутренний рынок светлых нефтепродуктов на 3%.

По словам министра энергетики РФ Александра Новака, продление заморозки оптовых цен в России на бензин и дизельное топливо пока не обсуждается.

Темы: Бензин, Динамика цен на автомобильное топливо, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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14.03.2019, 21:12
Гость: стих

Михаила Юдовского .Опубликовано впервые в июне2009Г
14.03.2019, 20:23
Гость: Ник

Вот именно правительство только и делает,что следит за топливными ценами как они уверенно ползут вверх вот уже 30 лет и будут ползти дальше. И на этом вся работа правительства заканчивается и они дружно выстраиваются у кассы с тележками для денег,чтобы получить за это астрономические зарплаты и премии.
14.03.2019, 17:00
Гость: Агния Барто 1957 год.

Мы сегодня в цирк поедем!
На арене нынче снова
С дрессированным Медведем
Укротитель дядя Вова.
От восторга цирк немеет.
Хохочу, держась за папу,
А Медведь рычать не смеет,
Лишь сосет потешно лапу,
Сам себя берет за шкирки,
Важно кланяется детям.
До чего забавно в цирке
С дядей Вовой и Медведем!
1957 г. Агния Барто.
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