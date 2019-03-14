Медведев призвал правительство следить за топливными ценами

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал правительство следить за изменением цен на горюче-смазочные материалы и реагировать в случае необходимости.

«Мы должны следить за ценами на ГСМ, сельхозпроизводители обеспечены дизельным топливом и бензином практически на уровне прошлого года​​​. При необходимости примем дополнительные меры по стабилизации рынка», — отметил он, выступая на заседании кабмина.

Глава правительства также подчеркнул, что в целом ситуация с ценами на бензин в стране стабильная, передает РИА Новости.

На совещании 31 октября 2018 года правительство и нефтяные компании договорились о мерах по стабилизации топливного рынка.

Нефтяники обязались с 1 ноября по 31 декабря заморозить оптовые цены на дизельное топливо и бензин на уровне июня 2018 года. С января по 31 марта 2019 года они должны удерживать рост цен на уровне прогнозируемой инфляции. Компании также согласились увеличить производство и поставки на внутренний рынок светлых нефтепродуктов на 3%.

По словам министра энергетики РФ Александра Новака, продление заморозки оптовых цен в России на бензин и дизельное топливо пока не обсуждается.